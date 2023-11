Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat der Laufenburger Kulturorganisatorin und Buchhändlerin Renata Vogt die Staufermedaille verliehen. Das Staatsministerium bestätigte am Dienstag eine entsprechende Mitteilung der Stadt Laufenburg. Die Staufermedaille ist eine seit 1977 bestehende persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten, mit der Verdienste um das Land und seine Bevölkerung gewürdigt werden. Im Namen des Ministerpräsidenten übergibt Landrat Martin Kistler die Auszeichnung am 21. November im Rahmen einer persönlich gehaltenen Feier an Vogt.

23 Jahre lang ehrenamtliche Arbeit im Kulturausschuss beider Laufenburg

Die 73-Jährige erhält die Staufermedaille wegen ihrer Verdienste um die Kulturarbeit in Laufenburg und der Region. 23 Jahre lang hat Vogt ehrenamtlich im Kulturausschuss beider Laufenburg mitgearbeitet, davon neun Jahre als Vorsitzende. Während dieser Zeit organisierte sie insbesondere die jährlichen Kulturtage „Fliessende Grenzen“ aber auch zahlreiche Kulturveranstaltungen der Laufenburger Kulturgruppe „Brücke“ und ihrer Laufenburger Buchhandlung „Buch und Café“. Davor hatte die gelernte Erzieherin viele Jahre in der Hotzenwälder Kleinkunstbühne und dem Café „Verkehrt“ in Oberhof mitgearbeitet.

Seit 2010 ist ihre Buchhandlung ein kultureller Treffpunkt

Vogt erhält die Auszeichnung als Abschluss ihres beruflichen und ehrenamtlichen Wirkens. Ende 2022 hatte sie ihre Mitarbeit im Kulturausschuss beider Laufenburg beendet. Mit Ablauf dieses Jahres wird sie auch ihre seit 2010 bestehende Buchhandlung an der Andelsbachstraße schließen, wo Literaturfreunde nicht nur immer ein gutes Buch, sondern bei Kaffee oder einem Glas Wein auch die Möglichkeit zu einem Gespräch fanden. Ein Nachfolger für „Buch und Café“ ist bisher nicht gefunden.

Renata Vogt: „Das ist ein schöner Abschluss für mich“

„Nachdem ich so viele Jahre lang nicht nur die Buchhandlung, sondern so vieles andere im Bereich der Kultur gemacht habe, nehme ich die Auszeichnung wirklich gerne entgegen“, erklärte Renata Vogt gegenüber unserer Zeitung. „Das ist ein schöner Abschluss für mich.“ Sie sehe die Auszeichnung nicht nur als Anerkennung für sich selbst, sondern auch für jene vielen Menschen, die in all den Jahren mit ihr gemeinsam ehrenamtlich Kulturarbeit in Laufenburg, am Hochrhein und im Hotzenwald geleistet hätten.

Von der Ehrung hat sie durch einen Anruf des Bürgermeisters erfahren

Dass sie die Staufermedaille erhält, hat Renata Vogt bereits vor einigen Wochen durch einen Anruf des Laufenburger Bürgermeisters Ulrich Krieger erfahren. „Da hat es mich tatsächlich fast vom Stuhl gehauen.“ Nach Gerd Philipp, den langjährigen Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins, ist Renata Vogt erst der zweite Laufenburger, dessen Wirken mit dieser Auszeichnung gewürdigt wird. Vogt erhält die Staufermedaille in Silber.

Erst ein Laufenburger hat vor ihr die Staufermedaille erhalten

Mit der Staufermedaille sollen Verdienste um das Gemeinwohl geehrt werden, die über die eigentlichen beruflichen Pflichten hinaus über viele Jahre hinweg im Rahmen eines in der Regel ehrenamtlichen, gesellschaftlichen oder bürgerschaftlichen Engagements erworben wurden, heißt es auf der Homepage der Landesregierung. Jedermann kann beim Staatsministerium formlos eine schriftliche Anregung für einen möglichen Auszuzeichnenden einbringen.