Der bundesweite Lehrermangel macht sich auch an Schulen in Laufenburg, Murg und Albbruck bemerkbar. Trotz mancher Herausforderungen starten die Schulen motiviert und mit einigen neuen Projekten ins Schuljahr.

Viele neue Kinder an Laufenburger Schulen

Der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg stehen in diesem Jahr nur 43 Lehrkräfte zur Verfügung und damit deutlich weniger als im Vorjahr, wo es noch 55 waren. Insgesamt werden weiterhin etwa 700 Kinder in 31 Klassen unterrichtet, wobei es in diesem Schuljahr keine Vorbereitungsklassen geben wird. Die zuvor in separaten Klassen unterrichteten Kinder, die nur wenig Deutsch sprechen, müssen nun in Regelklassen integriert werden.

Einschulung Laufenburg In der Grundschule gibt es in diesem Schuljahr eine erste Klasse mit 26 Schülerinnen und Schülern. Es starten in der Werkrealschule sogar zwei fünfte Klassen, insgesamt 40 Kinder, in der Realschule sind es wie gewohnt drei neue fünfte Klassen aus jeweils etwa 28 Schülerinnen und Schülern. Die Einschulungsfeiern für die Erstklässler findet am Donnerstag, 14. September, um 9 Uhr im Pfarrsaal statt. Die 122 neuen Fünftklässler werden am Dienstag, 12. September, ebenfalls um 9 Uhr im Pfarrsaal begrüßt. Für die Schüler der Sekundarstufe beginnt der Unterricht am Montag, 11. September, um 7.30 Uhr. Ab der dritten Stunde erfolgt der Unterricht nach Plan, allerdings findet am ersten Tag kein Nachmittagsunterricht statt. Die Grundschüler starten am Montag um 8.15 Uhr mit dem Unterricht, der bis zur fünften Stunde dauern wird.

Schulleiterstelle ist noch nicht besetzt

Nach wie vor ist die Schulleitungsstelle an der Hans-Thoma-Schule Laufenburg vakant und wird erstmal weiterhin kommissarisch von Fabian Zoller-Wunderlich übernommen. Dieser wird dabei tatkräftig von seiner Konrektorin Jennifer Buschmann und weiteren Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Der Leiter des Oberschulamts Lörrach, Rudolf Schick geht davon aus, dass das Bewerberverfahren für die Schulleiterstelle im Herbst durchgeführt werden kann.

Aufgrund der engen Personalsituation, können in diesem Jahr nicht alle Pflichtstunden abgedeckt werden. „Es betrifft aber keine Kernfächer und auch Kürzungen bei den Abschlussklassen wird es nicht geben“, so Fabian Zoller-Wunderlich. Auch die Zusatzangebote werden folglich auf ein Minimum heruntergefahren, sodass in diesem Jahr nur die Schulbienen- und die Schulgarten-AG weitergeführt werden können.

Neuer Schulsozialarbeiter

Dennoch zeigt sich die Schulleitung optimistisch und motiviert, dass sie weiterhin das hohe Niveau der vergangenen Jahre halten und sich als Schule weiterentwickeln können. Diese Schulentwicklung sei laut Zoller-Wunderlich „das Salz in der Suppe“, auch wenn weniger Lehrerinnen und Lehrer dafür zur Verfügung stehen. Der erste Schwerpunkt ist dabei das neue Waldklassenzimmer, in dem in diesem Jahr neben dem normalen Unterricht auch erlebnispädagogische Angebote durchgeführt werden sollen. Außerdem kann sich die Schule ab Schuljahresbeginn über die Verstärkung von einem eigenen Schulsozialarbeiter freuen. Die FSJ-Stelle ist noch nicht besetzt, Bewerbungen nimmt die Schulleitung gerne entgegen.

Einschulung Hebelschule In der Hebelschule Laufenburg mit den Schulstandorten Rhina und Luttingen gibt es gleich mehrere Einschulungsfeiern. Die 59 neuen Erstklässler in Rhina werden am Dienstag, 12. September, (Klasse 1a), Mittwoch, 13. September, (Klasse 1b) und Donnerstag, 14. September, (Klasse 1d) jeweils um 10.30 Uhr begrüßt, bei gutem Wetter auf dem Schulhof und sonst im Schulgebäude in Rhina. Die Einschulungsfeier der Klasse 1c aus Luttingen mit 22 Kindern findet am Freitag, 15. September, ebenfalls um 10.30 Uhr statt, bei gutem Wetter auf dem Schulhof und sonst in der Möslehalle in Luttingen. In diesem Jahr werden etwa 300 Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen die Hebelschule besuchen. Mit 26 Lehrkräften können alle Lehrstellen gedeckt und alle Pflichtbereiche abgedeckt werden. Der Unterricht startet am Montag, 11. September, um 8.30 Uhr und auch die Ganztagsbetreuung wird bereits am ersten Schultag angeboten.

Schulbeginn in Albbruck

Der Unterricht für die Klassenstufen 2 bis 10 der Grund- und Gemeinschaftsschule Albbruck startet am Montag, 11. September, um 8.15 Uhr und endet am ersten Schultag um 11.40 Uhr. Es werden in diesem Jahr insgesamt 63 neue Erstklässler begrüßt, die in drei Klassen aufgeteilt werden. Die Einschulungsfeier findet am Freitag, 15. September, gestaffelt nach Klassen ab 9 Uhr in der Mehrzweckhalle in Albbruck statt. Insgesamt besuchen in diesem Schuljahr etwa 400 Kinder in 20 Klassen die Grund- und Gemeinschaftsschule Albbruck und werden dort von voraussichtlich 33 Lehrkräften unterrichtet.

Auch die Grundschule Buch ist mit 11 Lehrkräften, inklusive der Referendare, gut aufgestellt. 102 Schülerinnen und Schüler werden in diesem Schuljahr in 5 Klassen unterrichtet. Die 22 neuen Erstklässer werden bei der Einschulungsfeier am Mittwoch, 13. September, um 9.30 Uhr in der Halle der Schule in Buch begrüßt. Für alle anderen Kinder startet der Unterricht am Montag, 11. September, um 8.15 Uhr und endet an diesem Tag um 11.50 Uhr.

Murgtalschule Murg und Naturparkschule Niederhof

Obwohl „die Lehrersituation allgemein nicht ganz so gut“ sei, steht Stephanie Hikisch, Rektorin der Murgtalschule Murg, dem neuen Schuljahr optimistisch gegenüber: „Wenn alle gesund sind, sollte das klappen.“ Auch in diesem Jahr gibt es einen deutsch-italienischen Zug, der von zwei italienischen Lehrkräften unterrichtet wird.

Einschulung in Murg Die Einschulungsfeier für die 49 neuen Erstklässler, die zukünftig in zwei Klassen unterrichtet werden, findet am Mittwoch, 13. September, um 15.30 Uhr in der Murgtalhalle statt. Die Besucherzahl ist begrenzt. Schulbeginn an der Murgtalschule Murg ist für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 11. September, um 8.30 Uhr. Die Schüler treffen sich auf dem Schulhof vor dem Altbau und werden nach der Begrüßung von ihren Klassenlehrerinnen ins Schulhaus geführt. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Klassen um 12.10 Uhr.

An der Naturparkschule Niederhof beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 11. September, um 8.25 Uhr und endet für alle um 11.45 Uhr. Auch die Ganztagsbetreuung ist am Montag wie gewohnt ab 7.35 Uhr bis 16.00 Uhr vorgesehen. Am Mittwoch, 13. September, findet kein Nachmittagsunterricht für die Klassen 3 und 4 statt. Die neuen Erstklässler werden am Mittwoch, 13. September, um 10.30 Uhr in der Sabine-Spitz-Halle eingeschult. Über die Zahl der Schülerinnen und Schüler oder der Lehrkräfte in diesem Schuljahr ist noch nichts bekannt.

Zehn weitere Lehrkräfte stehen den 146 Kindern in sechs Klassen und einer Vorbereitungsklasse, die speziell auf Kinder mit geringeren Deutschkenntnissen ausgerichtet ist, zur Verfügung. Damit liegt eine Klasse, in Absprache mit dem Schulamt, über dem Klassenteiler.