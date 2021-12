von Nadine Böhni, AZ

Ein großer Tag für den Laufenburger Musiker Lepardo: Kurz vor Weihnachten ist seine neue EP „Kein Zurück mehr“ erschienen – wobei: „Eigentlich ist es ein Mini-Album“, erklärt der Rapper mit einem Schmunzeln. Mit sieben Titeln ist das Werk für eine klassische EP zu lang, für ein richtiges Album allerdings zu kurz. So oder so: Der 24-Jährige aus Laufenburg/CH, mit bürgerlichem Namen Massimo Gannuscio, hat Großes vor mit seinem neuen Werk.

Im Frühjahr war die erste Single-Auskopplung erschienen. „Gemeinsam“ – samt prominenter Unterstützung im Refrain von der Schweizer Musikerin Freschta Akbarzada – knackte auf der Streaming-Plattform Spotify die Millionengrenze. Das Musikvideo wurde mehr als 40.000 Mal angeschaut:

Im Oktober folgte die zweite Single, „Lass sie reden“, ein Solostück. Und nun folgte die EP. Darauf zu hören ist eine weitere Kooperation mit einem Star: In „Über den Wolken“ singt Lepardo mit dem Berliner Rapper Silla, der seit 20 Jahren erfolgreich ist. Lepardo freut sich: „Vor einigen Jahren noch habe ich mit ihm als Fan ein Selfie gemacht. Dass wir nun einen gemeinsamen Song mit Video haben, ist wirklich cool.“

Das Video sei ein „kleines Geschenk an die Fans“, wie Lepardo sagt. Der Musiker ist gespannt, wie die neuen Lieder bei den Fans ankommen. Der Titel der EP „Kein Zurück mehr“ jedenfalls ist kein Zufall. „Das soll ausdrücken, was mein Ziel ist: Ich bin schon zu weit gekommen, um jetzt aufzuhören“, sagt Lepardo selbstbewusst. Im Sommer hat er sein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, verdient nun in einem Treuhand-Büro seinen Lebensunterhalt. Aber: „Meine Zukunft ist die Musik.“ Und die EP soll ein nächster Schritt auf dem Weg dorthin sein.