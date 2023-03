Die Geschichte der Grafschaft Hauenstein vermittelten beim Josefsmarkt Martin Neumann und Joachim Keller an einem der über 30 Stände des traditionellen Krämermarktes.

Martin Neumann (links) und Joachim Keller haben beim Josefsmarkt in Hauenstein den Besuchern die Geschichte der Grafschaft Hauenstein vermittelt. | Bild: Michelle Güntert

Auftakt des Fests zu Ehren des heiligen Josefs war am Samstag mit einem Gottesdienst in der Kapelle hoch über Hauenstein.

Als Trachtenträgerinnen erinnerten auch Ursula Pfaffen, Gudrun Wischnewski und Svea Stengritt von der Trachtengruppe Hauenstein an die Tradition. Nach der Corona-Pause kamen in diesem Jahr wieder viele Einkaufswillige, um sich das Angebot an Kleidung, Spielwaren, Haushaltsgegenständen und vielem mehr anzusehen.