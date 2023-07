Zur 4. Hauptversammlung des Jugendfördervereins (JFV) Region Laufenburg trafen sich am Freitag die Mitglieder und Vorstandsmitglieder der angehörenden Vereine FC Rotzel, SV Luttingen, SV 08 Laufenburg und SV Hänner im Vereinsheim des SV Luttingen. Die Mitglieder des Sportvorstands Heiner Berger und Chris Arzner bedankten sich bei ihrem Vorsitzenden Michael Rieple für dessen unermüdliche und außergewöhnliche Tätigkeit. Außerdem lobten sie die großartige Zusammenarbeit im Vorstand.

Diese kam auch im Bericht Rieples zum Ausdruck. So sind für 2023 viele Aktivitäten bereits durchgeführt oder noch geplant, so das Internationale Hallenjugendturnier, das Harry-Schröder-Turnier, ein Stand bei der Altstadtfasnacht und am Weihnachtsmarkt, die Verteilung von Gelben Säcken in Murg und Laufenburg, das Mitwirken beim Slow Up, der große Saisonabschluss in Rotzel, im September oder Oktober sind der gesamtheitliche Trainerausflug und eventuell eine Stadionfahrt zum SC Freiburg oder zum FC Basel geplant.

Den in ihrer Funktion ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern dankte Schriftführerin Ilka Strittmatter (MItte.) mit einem Präsent (von links): Axel Goering, Herbert Scherzinger, Peppe Indelicato und Chris Arzner. | Bild: Reinhard Herbrig

Daneben konnte Rieple zudem auf sieben Preise für die hervorragende Jugendarbeit, verweisen. Auch einige soziale Projekte wurden gefördert und das neue JFV-Organigramm vorgestellt. Neben einigen anderen Projekten ist es auch Ziel ein eigenes Vereinsheim mit Lager und kleinem Sitzungsraum in den nächsten Jahren aufzubauen.

Es folgten die Berichte der Spielbereichsleiter der G- bis A-Jugend. Herbert Scherzinger und Roberto Tuzzolino berichteten von guten Platzierungen ihrer Mannschaften. Dank der unermüdlichen Zusammenarbeit aller Bereiche konnten wieder aus den A Junioren 16 Spieler an die angeschlossenen Aktivmannschaften übergeben werden.

Wegen des Austritts des FC Binzgen aus der JFV will der Verein die Vorstandsstruktur und die Satzung ändern. Während die Einladung zur Hauptversammlung an die JFV-Mitglieder fristgerecht erfolgte, war die Einladung an die Stammvereine und deren Vorstände zu kurzfristig rausgegangen. Daher beantragte Felix Brand, Vorsitzender des SV Hänner, die Satzung erst nach der Jahresversammlung des SV Hänner im September zur Abstimmung zu bringen. Somit bestehe mehr Zeit, um dies zu besprechen. Man einigte sich somit auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung nach der Hauptversammlung des SV Hänner.

Bei den Neuwahlen wurde Vorsitzender Michael Rieple bestätigt, zum Sportvorstand und Spielbereichsleiter C-A wurde Heiner Berger, zum neuen Finanzvorstand wurde Stephanie Bauknecht und zur Spielbereichsleiterin G- und F-Junioren wurde Katharina Mutter gewählt. Schriftführerin bleibt Ilka Strittmatter, Jugendbeisitzer werden Nico Klein und Vincent Grießer, Spielbereichsleiter E-D Roberto Tuzzolino, Elternvertreterinnen bleiben Ruth Berger und Stephanie Bauknecht. Nils Riemke (FC Rotzel), Thomas Krohs (SV Luttingen), Raniero Caldarera (SV 08 Laufenburg) und Felix Brand (SV Hänner) vertreten weiterhin die Stammvereine im Vorstand.