von Charlotte Fröse

Der Umsatz der Stadtwerke Laufenburg wird in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen. Mitverantwortlich ist die Sparte Stromvertrieb, die bisher der umsatzstärkste Bereich war, und aufgrund des großen Risikos zum Jahresende aufgegeben wird. Gleichzeitig wird mehr investiert. Bürgermeister Ulrich Krieger nimmt Stellung zu den Themen rund um die Stadtwerke.

Die Stadtwerke Die Stadtwerke Laufenburg sind ein Eigenbetrieb der Stadt. Die Betriebszweige sind Stromvertrieb, Stromverteilnetz, Wärmeversorgung, Wasserversorgung, Gartenstrandbad, Verkehrsbetriebe mit Stadtbus und Parkhäusern sowie Beteiligungen. Das geplante Jahresergebnis 2023 beläuft sich auf ein Minus von 312.500 Euro, 2024 auf ein Minus von 264.000 Euro. Für 2023 ist eine Kreditaufnahme von 459.500 Euro und für 2024 von 1,28 Millionen Euro vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich 2022 auf 266,27 Euro, 2023 auf 293,52 Euro und 2024 auf 411,15 Euro.

Ein Vergleich mit früheren Ergebnissen kann laut Krieger für die Zukunft aufgrund der aktuellen Lage nicht gemacht werden, da die Rahmenbedingungen sich völlig verändert hätten. Was die Stromvertriebssparte betrifft, rechnet Krieger 2023 und 2024 aufgrund des Wegfalls zahlreicher Kosten und durch zusätzliche Einnahmen unter anderem aus den Kooperationen, wie beispielsweise der Kundenberatung, im Strombereich trotz allem mit einem positiven Ergebnis. Damit wird der Wegfall der Stromvertriebssparte für das Unternehmen Stadtwerke zunächst kompensiert. Krieger erklärt: „Für 2022 wird ein Verlust im Stromvertrieb erwartet, bei Fortführung der Stromvertriebssparte hätte es in 2023 und 2024 ebenfalls Verluste gegeben.“

Bürgermeister Ulrich Krieger sieht in der Zukunft große Herausforderungen für die Stadtwerke Laufenburg. | Bild: Charlotte Fröse

Bei der Sparte Stromvertrieb haben sich in den vergangenen Jahren Gewinne und Verluste abgewechselt. Das Ziel war immer die schwarze Null, erklärte Krieger. „Im Mittelpunkt standen die Bemühungen, die Laufenburger Kunden mit ökologischem Strom zum Selbstkostenpreis zu versorgen“, betonte er. Die zunehmende Regulierung des Strommarkts führte in den vergangenen Jahren zu immer höheren Fixkosten und es wurde für die Stadtwerke immer schwieriger, wettbewerbsfähig zu bleiben. Zudem hätten die Energiekrise und die schwankenden Strommärkte seit Ende 2021 dafür gesorgt, dass die Stromvertriebssparte für die Stadtwerke zu einem großen Risiko wurde, was letztlich dazu geführt habe, dass zum Jahresende 2022 die Sparte aufgegeben wird, sagte der Bürgermeister.

Mit der Abgabe der Risikosparte Stromvertrieb verändert sich das Profil der Stadtwerke zu einem Infrastrukturbetrieb mit Beteiligungen. „Durch die Risikominimierung werden die Infrastrukturbereiche wie Wasser, Stromnetz, Wärme und so weiter gestärkt“, erklärte Krieger. Die Zukunft wird für die Stadtwerke jedoch auch einige Herausforderungen mit sich bringen. So müssten, bedingt durch die Energiewende, die Stromnetze modernisiert werden. Im Bereich Wasser stehen ebenfalls größere Sanierungen beziehungsweise Erneuerungen und Investitionen, an. „Dies bedeutet für die Zukunft eine deutlich erhöhte Investitionstätigkeit“, fasste Krieger zusammen.

Die Beteiligungen der Stadtwerke an Unternehmen tragen dazu bei, einen Teil der defizitären Sparten, wie das Gartenstrandbad, die Verkehrsbetriebe mit Stadtbus und Parkhäusern, auszugleichen. Jedoch hätten die Stadtwerke auf die Höhe der jährlichen Ausschüttungen aus den Beteiligungen keinen Einfluss. Bei einer Abnahme der jährlichen Ausschüttungen müssten in dem Bereich Kompensationsmöglichkeiten gesucht werden, erklärte der Bürgermeister. Aktuell gingen die Stadtwerke jedoch von stabilen Ausschüttungen aus.