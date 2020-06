von Michael Gottstein

Varroamilben, Bienensterben, immer weniger Imker – oft sind es keine guten Nachrichten, die man in Zusammenhang mit den Bienen hört. Dass die Lage aber auch erfreulich gut sein kann, zeigt der Imkerverein Hauenstein, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert – respektive feiern könnte, denn das Fest wird wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben.

Das Zentrum des Vereins liegt auf einem idyllischen Grundstück zwischen Binzgen und Hochsal. Dort befinden sich der Lehrbienenstand, die Vereinsgebäude und 28 Bienenvölker, die sich in dieser bienenfreundlichen Oase wohl fühlen. Es gibt Blühstreifen, naturbelassene Wiesen, Obstbäume und Hotels für Wildbienen. Dort finden auch Schulungen, Infoveranstaltungen und gesellige Anlässe für die Imker statt, die vorwiegend aus Laufenburg, Murg, Harpolingen und Görwihl kommen.

Am 9. Juli 1920 riefen 15 Imker aus Hänner und einer aus Oberhof im Gasthaus „Zur Krone“ den Bienenzuchtverein Hotzenwald ins Leben. Zwei Wochen nach seiner Gründung zählte der Verein bereits mehr als 100 Mitglieder, und auch Rückschläge und Bienenkrankheiten konnten die Aufwärtsentwicklung während der Weimarer Republik nicht aufhalten.

Imkerverein Hauenstein Der Verein wollte im April ein Fest und im Juli einen Tag der offenen Tür feiern. Beides muss aus aktuellem Anlass auf das nächste Jahr verschoben werden. Die 80-seitige Festschrift ist derzeit im Druck und soll demnächst ausgeteilt werden. Internet: www.imkerverein-hauenstein.de, Kontakt: info@imkerverein-hauenstein.de.

Dass der Verein nach der ehemals kleinsten Stadt Deutschlands (Hauenstein) benannt ist, hängt mit den zahlreichen Umstrukturierungen während der Gleichschaltungspolitik im Dritten Reich zusammen; im Detail nachzulesen ist diese wechselvolle Geschichte in der Festschrift. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Zahl der Bienenvölker und Imker zunächst an, bis in den 1970-er Jahren ein Tiefpunkt erreicht war.

Damals erkannte Heinz Vogt, der den Verein von 1979 bis 2011 leitete, die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit, und er setzte sich für einen Lehrbienenstand ein. Dieser wurde Anfang der 1990-er Jahre erbaut und ist seither der Mittelpunkt des Vereinslebens. Die Gebäude wurden erweitert, und ein neues Gebäude wird gerade fertig gestellt. Ganz wichtig waren auch die im Jahre 2002 initiierten Imkerkurse. Bernward Lohr, der seit 2011 den Verein leitet, war selbst über diesen Kurs zum Verein gekommen. Regelmäßig bietet der Verein Info- und Fortbildungsveranstaltungen an und führt Besuchergruppen durch den Lehrbienenstand. „Diese Programme haben sich auf die Mitgliederentwicklung sehr positiv ausgewirkt“, sagt Lohr. Derzeit zählt der Verein 118 Mitglieder, die rund 700 Bienenvölker halten.

Die Situation für die Bienen

In den Jahren 2008/09 sorgte das große Bienensterben im Rheintal für Schlagzeilen – als Ursache konnte ein Beizmittel für Mais ausgemacht werden. Hier in der Region sei die Situation aber wesentlich besser, erklärt der Vorsitzende: „Wir haben keine großen Monokulturen, sondern eine eher kleinteilig strukturierte Landwirtschaft.“

Varroamilbe bleibt Problem

Ein Problem bleibt die Varroamilbe. „Wir schauen, ob es Bienenvölker gibt, die damit umgehen können“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Harald Schlegel. Zwar haben asiatische Bienen im Laufe der Evolution Strategien entwickelt, um die Milben zu bekämpfen, aber ein Import dieser Bienenrasse kommt nicht in Frage: „Sie sind an ganz andere Umwelt- und Klimabedingungen angepasst“, so Schlegel. Der Verein züchtet daher die europäische Carnica-Biene und hilft bei der Milbenbekämpfung mit Ameisensäure nach, die nach der Ernte in den Stock geträufelt wird. „90 Prozent der Arbeit machen die Bienen selbst, aber manchmal müssen wir Imker sie dabei etwas unterstützen“, sagen die Experten.

Hauensteiner Königinnen

Auch die Bedeutung der Königinnenzucht hat der Verein schon vor langer Zeit erkannt. Im Sommer treten die Hauensteiner Königinnen, sorgsam in Transportkisten verpackt, eine lange Reise gen Norden an, damit sie auf der Insel Juist ihren Hochzeitsflug antreten können. Auf den abgeschiedenen, kleinen Nordseeinseln kann man die Abstammungslinien nämlich am besten kontrollieren. Danach kommen wie Königinnen wieder zurück nach Hauenstein und gründen eigene Völker. „Wir möchten krankheitsresistente und sanftmütige Carnica-Bienen züchten“, erklären die Imker.