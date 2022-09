Der Gewerbeverband Laufenburg konnte erstmals seit 2019 wieder eine Mitgliederversammlung abhalten. In den drei Jahren habe der Verband mit dem Drogeriegeschäft „dm“, der Steuerberaterin Tanja Schuster, der Laufenburger Fahrgastschifffahrt, „Ellas Profi-Haarshop“ und dem Gasthof Adler einige neue Mitglieder gewinnen können, berichtete Vorsitzender Dietmar Fink bei der Versammlung im Gasthaus Kranz. Dies ergebe einen Stand von rund 80 Mitgliedsbetrieben. Insgesamt seien die Mitgliederzahlen allerdings rückläufig. Als Gründe nannte der Vorsitzende unter anderem Geschäftsaufgaben, altersbedingtes Ausscheiden. Da Mitgliederbeiträge die Haupteinnahmequelle darstellen, ist es erklärtes Ziel des neu gewählten Vorstands, diesem Trend entgegenzuwirken.

Manuela Ebner und Marianne Matt scheiden als Beisitzer aus

Im Amt des ersten Vorsitzenden wurde Dietmar Fink bestätigt. Ebenso Julio Munoz-Gerteis als stellvertretender Vorsitzender, Kassierer Thorsten Liebwein und Schriftführerin Gaby Blettgen. Als Beisitzer schieden Manuela Ebner und Marianne Matt aus. Weiterhin Beisitzer sind Tobias Erhart, Michaela Geng, Claudia Glowania, Manuel Kollakowski, Gerd Oeschger, Matthias Rümelin und Rainer Ruf.

Lob für die Einkaufsgutscheine

Vorsitzender Dietmar Fink freute sich, dass die meisten Vorstandsmitglieder an Bord blieben und den Gewerbeverband weiter in die Zukunft führen. Bürgermeisterstellvertreterin Gabi Schäuble lobte die vom Verband angeleierten Einkaufsgutscheinaktion sowie den Altstadtflyer, der auf die Geschäfte in der Altstadt aufmerksam macht. Bei beiden Aktionen handele es sich um „Bereicherungen für die Stadt Laufenburg“. Kassier Thorsten Liebwein könne pro Jahr etwa 1000 Laufenburger Einkaufsgutscheine verbuchen, was eine ordentliche Menge darstelle.

Auch dieses Jahr wieder ein Weihnachtsgewinnspiel

Die Schlussdiskussion hatte zukünftigen Aktionen des Gewerbeverbandes zum Thema. Das beliebte Weihnachtsgewinnspiel wird es in diesem Jahr wieder geben. Geplant ist außerdem ein verkaufslanger Freitag, der mit einer Jobmesse oder ähnlichen Konzept kombiniert werden soll. Der genaue Ablauf wird in einer der nächsten Vorstandssitzungen besprochen. Ziel wird sein, eine Präsentation aller Geschäftsbereiche in Laufenburg zu erreichen und die Attraktivität des Gewerbeverbandes herauszustellen.

Der Gewerbeverband Laufenburg ist ein Zusammenschluss selbstständiger Gewerbebetriebe und Führungskräfte der Stadt Laufenburg und hat 80 Mitglieder an. Vorsitzender ist Dietmar Fink, Stellvertreter Julio Munoz-Gerteis. Infos auf www.laufenburg.de