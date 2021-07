von sk

Die Hans-Thoma-Schule (HTS) steht kurz vor den Sommerferien, die sich alle gemeinsam hart verdient haben: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und die Verwaltung. Alle haben ein aufreibendes, anstrengendes und phasenweise einsames Schuljahr gehabt.

Der Förderverein Pro Kids unterstützt seit vielen Jahren mit herausragenden Projekten und hat sich auch in diesem schweren Jahr wieder etwas ganz Besonderes für die Hans-Thoma-Schule einfallen lassen: Alle Schüler bekamen ein riesiges Sportevent am vorletzten Schultag geschenkt. Der Unterricht wird ersetzt durch Schießbude, Tanz, Hindernissparcour, Speedmaster, Basketball… Das ganze Schulgelände wurde in ein riesiges Sportfest verwandelt und die Klassen 1 bis 9 durchliefen verschiedene Stationen.

„Unsere Kinder und Jugendlichen mussten in diesem Jahr auf so viel verzichten, was zum Großwerden und zu einem normalen Schuljahr dazugehört. Kaum Treffen mit Freunden, lange Zeit keinen Sport und keine Musik, keine Klassenfahrten und Ausflüge, fünf Monate Homeschooling und kaum Abwechslung in der Freizeit. Dieses Fest soll ein kleiner Ausgleich sein, bei dem Spiel, Spaß, Musik und Action im Mittelpunkt stehen. Der Förderverein greift dafür tief in seine Taschen und bringt viel Arbeit auf, damit kein Kind ausgeschlossen bleibt“, so die Schulleiterin Janine Regel-Zachmann.

Sport macht hungrig. Diese drei Schüler sind für die Verpflegung da. | Bild: Hans-Thoma-Schule

Um die Corona-Regeln einzuhalten, blieben die Klassen in ihrem Klassenverbund und alle Schülerinnen und Schüler waren getestet. Beat Oeschger vom Förderverein Pro Kids freute sich über die vielen strahlenden Gesichter. „Schön, dass die Kinder jetzt noch einmal alles in einem Paket bekommen, auf was sie das Jahr über verzichten mussten: Gemeinschaftsgefühl, Sport und Spaß. So können sie zufrieden in die Ferien gehen“, stellte auch Johannes Oberschmid, Lehrer einer 5. Klasse fest.