Dank der geschickten Vorgehens des Wahlleiters Manfred Ebner, endete die 59. Jahresversammlung des FC Rotzel, die am Freitagabend in seinem Clubheim stattfand, mit einer guten Nachricht. Denn der Kassenführer Rainer Zelger, der einen einwandfreien Kassenbericht mit einem deutlichen Plus vorlegte, wollte nicht wieder für ein weiteres Jahr kandidieren. Auf Drängen des Wahlleiters, war der jetzige Jugendleiter Chris Arzner bereit war, ein Jahr bei Rainer Zelger in die Lehre zu gehen, um im nächsten Jahr das Amt des Kassierers zu übernehmen.

Mitglieder sind froh über die Lösung

Die anwesenden 23 Mitglieder des 192 Mitglieder starken Vereins FC Rotzel waren froh, zu dieser Lösung zu kommen und dankten dem Wahlleiter Manfred Ebner für seine geschickte Verhandlungsführung und Rainer Zelger für seine Bereitschaft, nochmals ein Jahr als Kassierer weiter zu machen, mit kräftigem Applaus.

Die übrigen Posten schnell besetzt

Die Wiederwahl der übrigen zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder ging dann problemlos über die Bühne: Stellvertretender Vorsitzender bleibt Christian Krause, 2. Kassierer Thomas Gallmann, Spielausschussleiter Patrick Ruch, Schriftführer Martin Wörner, Leiter Alte Herren Francesco Zito und Clubheimwirtin bleibt Klara Schlachter. Das Amt des Jugendleiters übernimmt neu Nils Riemke.

Die Jugendarbeit muss in den Fokus rücken

Schriftführer Martin Wörner berichtete von der Feier zum 60-jährigen Bestehen des Vereins, das im September stattfand. Froh ist man über den neuen Rasenroboter, der für 18.000 Euro, dank Zuschüssen von Badischen Sportbund und der Stadt Laufenburg angeschafft werden konnte. Der Jugendleiters Chris Arzner, mahnte die anwesenden Mitglieder an, die Jugendarbeit aktiv zu unterstützen.

Der Leiter der Alten Herren Francesco Zito, erklärte, dass die nicht sportlichen Aktivitäten besser besucht sind, als die sportlichen. Dazu zählte der Tagesausflug am 18. März, ins Feldschlössle in Rheinfelden/CH, an dem sich 23 Personen beteiligten.

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit im JFV

In seinen Grußworten berichtete Jugendleiter des JFV Michael Rieple von der erfolgreichen Jugendarbeit des JFV und lobte den guten Bericht von Jugendleiter Chris Arzner. Klaus Meier beklagte den Diebstahl der Edelstahlhähne an dem Brunnen vor dem alten Clubheim. Außerdem mahnte er den Bau eines zweiten Kunstrasenplatzes an, denn der einzige Kunstrasenplatz in Laufenburg ist hoffnungslos überbelegt.

Bei der Jahresversammlung des FC Rotzel wurde ein Teil des Vorstandes gewählt (von links): Christian Krause, Thomas Gallmann, Rainer Zelger, Francesco Zito, Nils Riemke, Patrick Ruch und Matin Wörner. Geehrt wurde: Matthias Scheibengruber, und Dietmar Becker wurde zum Ehrenmitglied ernannt. | Bild: Reinhard Herbrig

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Für 40 Jahre passive Mitgliedschaft wurde Matthias Scheibengruber, für 30 Jahre Theo Wassmer geehrt. Für seinen besonderen Einsatz für den Verein erhielt Dietmar Becker die Vereinsnadel in Gold: Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Dietmar Adomait, Julia und Monika Kreuser, Martina Frei und Margret Schmiele mit der bronzenen Ehrennadel und einer Urkunde geehrt.