„Der FC Rotzel wird sein 60-jähriges Bestehen mit Heimspieltagen und einem Bierwagen am Freitag und Samstag, den 9. und 10. September in nicht riesigem Rahmen feiern“, erklärte der 1. Vorsitzende Klaus Meier auf der Hauptversammlung am Freitag.

Da die letzte Versammlung im Oktober 2021 stattfand, verzichtete man auf die Abteilungsberichte. Klaus Meier gab lediglich die aktuellen Tabellenplätze bekannt: Die erste Mannschaft in der SpVgg Andelsbach, Kreisliga B, befindet sich auf dem 9. Platz und die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga C kickt, befindet sich auf dem 8. Tabellenplatz. „Hier ist noch Luft nach oben“, bemerkte Meier. Er spornte die anwesenden Mitglieder an trotz Corona, weiter Gas zu geben und dankte den ehrenamtlichen Helfern, die den FC Rotzel am Laufen halten. Maier richtete die Grüße vom Leiter des Jugendfördervereins JFV Laufenburg, Michael Rieple aus, der dringend Jugendtrainer aus den angeschlossenen Vereinen sucht. Klaus Meier forderte die anwesenden Mitglieder auf, zu prüfen, ob sie sich dafür zur Verfügung stellen können, denn aus den Jugendlichen des JFV kämen die zukünftigen Aktivspieler der Stammvereine. Einen Großteil der Jugendtrainer stellt zurzeit der SV 08 Laufenburg.

Bei der Generalversammlung des FC Rotzel, die am Freitag im Clubheim stattfand, wurde der Vorstand neu gewählt (von links):Luca Wolff (Passivbeisitzer), Lennart Meier (Aktivbeisitzer) und Nils Riemke (2. Jugendleiter). Bild: Reinhard Herbrig

Der Kassenbericht, den Kassierer Rainer Zelger für das Jahr 2021 vorlegte, schloss trotz einiger Investitionen mit einem deutlichen Plus ab. Somit ist der Verein für weitere Investitionen, wie die Anschaffung eines Rasenroboters, gerüstet. Manfred Ebner, Ortsvorsteher von Rotzel, überbrachte die Grüße von Bürgermeisters Ulrich Krieger, führte Entlatung und Wahlen durch: In ihren Ämtern bestätigt wurden: 1. Vorsitzender Klaus Meier, der 1. Kassierer Rainer Zelger, der 2. Kassierer Thomas Gallmann, der Leiter Spielerausschuss Patrick Ruch, der Jugendleiter Chris Arzner und die Clubheimwirtin Klara Schlachter. Neu gewählt wurden der 2. Vorsitzende Christian Krause (bisher Aktivbeisitzer), der Aktivbeisitzer Lennart Meier, der Passivbeisitzer Luca Wolff und der 2. Jugendleiter Nils Riemke. (Schriftführer Martin Wörner und AH-Leiter Francesco Zito standen nicht zur Wahl).

Bei der Generalversammlung des FC Rotzel, die am Freitag im Clubheim stattfand, wurde der Vorstand gewählt (von links): Klaus Meier (1. Vorsitzender), Thomas Gallmann (2. Kassierer), Rainer Zelger (1. Kassierer), Patrick Ruch (Spielausschuss), Christian Krause (stellvertretender Vorsitzender), Lennart Meier (Aktivbeisitzer), Chris Arzner (Jugendleiter), Luca Wolff (Passivbeisitzer), Klara Schlachter (Clubheimwirtin) und Nils Riemke (2. Jugendleiter). Bild: Reinhard Herbrig

Ehrungen: Für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielt Stefan Thoma die Ehrennadel in Silber, für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielten die Ehrennadel in Bronze: Claudia Ebner, Simone Eckert, Karin Egle, Ute Hierholzer, Lisel Kaiser, Manuela Langendorf, Ines Laube, Brigitte Matt-Tabert, Rita Meier, Theresia Metzger, Christine Oeschger, Ottilie Offergeld, Stefanie Schlothauer, Doris Schöb, Christine Schwander, Tanja Tolksdorf, Erika Tröndle, Katrin Villinger, Birgit Werne, Christine Wiesmann, Eveline Zimmermann und Edith Zimmermann. (Sie gehören alle der vor 10 Jahren gegründeten Gymnastikgruppe des FC Rotzel an).

Laufenburg/CH Schweizer gestalten die Eingänge zur Laufenburger Altstadt neu Das könnte Sie auch interessieren