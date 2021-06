von Werner Probst

Der frühere Wirt des Luttinger Gasthauses „Engel“, Rudolf Ruch, feiert am Mittwoch, 9. Juni, 85. Geburtstag. Der Jubilar erfreut sich guter Gesundheit. Er freut sich besonders, dass das Gasthaus, das von seinem Sohn Michael und dessen Frau Bianka geführt wird, wieder für die Gäste geöffnet werden darf.

Die Entwicklung

Rudolf Ruch ist ein gebürtiger Luttinger. Seine Eltern hatten neben dem Gasthaus, das sie in fünfter Generation führten, auch eine Landwirtschaft. Rudolf Ruch besuchte in Luttingen die Volksschule und anschließend die Fortbildungsschule. Ob im Gasthaus oder in der Landwirtschaft, in beiden Betrieben musste er schon als Kind mithelfen. 1964 heiratete er seine spätere Ehefrau Klara, die zwei Söhne auf die Welt brachte.

Die Gastronomie

Im gleichen Jahr übernahm er von den Eltern die Landwirtschaft und den Gastronomiebetrieb. Die Landwirtschaft gab er aber dann bald auf, um sein ganzes Können in dem gut florierenden Gastronomiebetrieb zu zeigen. Im Jahr 2000 wurde das Gasthaus dem Sohn übergeben. So freut ihn besonders, dass neben dem Gasthaus ein Anbau errichtet werden konnte, der zwei Ferienwohnungen, sechs Doppelzimmer und zwölf Einzelzimmer bietet.

Die Vereine

Rudolf Ruch war auch im Luttinger Vereinsleben eine feste Größe. So spielte er im Luttinger Musikverein Zugposaune und wurde für seine langjährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Schon seit seiner Jugend ist der Jubilar Mitglied der Luttinger Feuerwehr und immer noch ist er bei den Zusammenkünften der Feuerwehrsenioren mit von der Partie.

Die Freizeit

Rudolf Ruch war bis vor kurzer Zeit immer noch vielfach mit Waldarbeiten beschäftig. Hart traf ihn der Tod seiner Ehefrau Klara vor einem Jahr. Immer noch ist er hin und wieder auf einem Spaziergang anzutreffen und freut sich, dass er immer noch ein Bier genießen kann. Täglich liest er noch den SÜDKURIER und freut sich, dass er von der Schwiegertochter Bianka gut umsorgt wird. Gerne denkt er an die Zeit zurück, als er mit seiner Ehefrau noch bei Busreisen nach Südtirol oder an die Nordsee mit von der Partie war. Die Geburtstagsgratulanten werden sicherlich recht zahlreich sein, um dem früheren Gastwirt die Glückwünsche zu überbringen.