von Charlotte Fröse

Die Investitionsschwerpunkte der Stadt Laufenburg liegen in den Jahren 2023 und 2024 auf den Gebieten Kinder, Jugend, Sport, Wohnen und Infrastruktur sowie Fuhrpark, Maschinen und Geräte.

Der Entwurf steht

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte die Verwaltung den Haushaltsentwurf für die nächsten zwei Jahre vor. Bürgermeister Ulrich Krieger sieht den aktuellen Doppelhaushalt mit vielen offenen Fragen behaftet. Aufgrund etlicher Unwägbarkeiten prognostiziert er finanzielle Risiken. Rechnungsamtsleiterin Andrea Tröndle hat den Haushaltsentwurf im Gemeinderat vorgestellt.

Planung ist schwierig

Krieger stellte klar: „Die aktuelle politische Lage und die Rahmenbedingungen machen eine verlässliche Planung schwierig.“ Ein Blick in die Zukunft für die nächsten Jahre gleiche teilweise einem Blick in eine Glaskugel. Als Gründe für die Unsicherheit nannte er unter anderem die Entwicklungen in den Bereichen Inflation, Kostensteigerungen, Krieg in der Ukraine, Flüchtlingszahlen, Energie- und Personalkosten.

Vielen Kostensteigerungen auf der einen Seite stünden weniger verfügbare eigene Mittel auf der anderen Seite entgegen. „Sowohl im Kernhaushalt als auch in den Eigenbetrieben Stadtwerken und Abwasserbeseitigung haben wir Kreditaufnahmen vorgesehen“, berichtete Krieger.

Niedriger Schuldenstand

Im Kernhaushalt wird aktuell ein historisch niedriger Schuldenstand dargelegt. Die konsequenten Schuldentilgungen der vergangenen Jahre kämen der Stadt jetzt zugute, legte Krieger dar. Trotz aller Widrigkeiten hege die Stadt den Anspruch, sich weiterzuentwickeln.

Als große anstehende Investitionen nannte der Bürgermeister unter anderem die Sanierung der Hebelschule mit Schaffung von Räumen für den Ganztagsbetrieb in Rhina, die Sanierungen der Möslehalle in Luttingen und die Sanierung der Turnhalle in Rhina, den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Abteilung Nord sowie die umfassende Sanierung von Ver- und Entsorgungsleitungen mit dem entsprechenden Straßenausbau in der Oststadt sowie die Erschließung des Baugebiets „Bühlrain“ in Rotzel. Bürgermeister Ulrich Krieger beklagte, dass Bund und Land den Kommunen immer mehr Aufgaben aufbürdeten, vergessen werde jedoch, dass diese Aufgaben auch von jemandem bezahlt werden müssten. So könne es nicht mehr weitergehen, befand er.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bereitet Sorge

Mit großer Sorge blickte Krieger in diesem Zusammenhang auch auf die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026 im Grundschulbereich. Denn gerade die Suche nach Fachkräften gestalte sich schwierig. Mit Blick auf den Eigenbetrieb Stadtwerke sagte Krieger, dass zahlreiche Investitionen eingeplant wurden. Ob es gelingen werde, alle Projekte umzusetzen, sei allerdings fraglich. Eine tatsächlich benötigte Kredithöhe ließe sich deshalb momentan noch nicht nennen.