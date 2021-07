„Ich bin begeistert, dass ihr alle da seid“, so die Vorsitzende des Chor Binzgen, Ursula Böhler, bei der 19. Hauptversammlung. Sie ist froh, dass der Chor Binzgen 310 Mitglieder zählt, beinahe genauso viele, wie vor Corona. Die Hauptversammlung des Chors Binzgen fand vor dem ehemaligen Schulhaus Binzgen im Freien statt. Ursula Böhler hofft, dass im 20. Jubiläumsjahr 2022, mit Auftritten vor größerem Publikum, alles wegen der Corona-Krise Versäumte, aufgeholt werden kann.

Nach dem Bericht von Schriftführerin Claudia Grolm, die über das Jahr 2020 ihren Bericht vortrug und bis auf das Aktiv-Wochenende vom 6. bis 8. März mit dem Hochrhein Sängerbund in Titisee-Neustadt, vor allem von Absagen berichten musste, gab Kassenführer Helmut Böhler einen ausführlichen Kassenbericht, der trotz fehlender Einnahmen durch öffentliche Auftritte, dank Spenden und Zuschüsse der Sparkasse und der Stadt Laufenburg, mit einem kleinen Plus abschloss.

Die Stadträtin Michaela López-Dominguez freute sie sich, dass trotz Corona viel gelacht wurde. Das ist nicht selbstverständlich, denn Online-Singen ist nicht vergleichbar mit dem Singen im Chor. Ähnlich äußerte sich Charly Grimm vom Musikverein Binzgen in seinen Grußworten.

Pause wegen Corona

Es folgten die Berichte der Chorleiterinnen Christine Böhler und Kathrin Günther, sowie der Bericht der Leiterin der Harfengruppe, Petra Böhler. Dank ihrer Initiativen auch in Corona Zeiten, hielten die Gruppen, wie der Kinder- und Jugendchor, den Musikzwergen, der Harfengruppe und dem Erwachsenenchor, dem Chor Binzgen die Treue. Nach dem Wochenende im März in Titisee-Neustadt, musste der Chor eine Corona bedingte Pause machen. Vor den Sommerferien waren dann Proben bis in den Herbst hinein vor allem im Freien erlaubt, die genutzt wurden. Dann ging alles nur noch online, so dass die Proben am Computer stattfanden. „Wir waren sehr überrascht, wie gut die Lieder dann in der ersten richtigen Probe schon geklappt haben“, erklärte Günter. Der Kinderchor hat mit den Proben für das Musical „Der kleine Tag“ und dem Musical „König David“ begonnen.

Ähnlich äußerte sich Christine Böhler, die für die Musikzwerge Videos auf die Homepage gestellt hat und Einzelunterricht erteilt. Mit dem Erwachsenenchor hat der Chor im Pfarrheim geprobt, da das ehemalige Schulhaus in Binzgen von der Stadt Laufenburg nicht freigegeben wurde. Es folgte die Ehrung von Seline Gießer und Nina Benz für fünf Jahre und Oskar Amsler, Niklas Schopp und Enna Kissinger für zehn Jahre Mitgliedschaft im Jugendchor. Da der Chorverband für die Erwachsenen nur Ehrenurkunden ab 25 Jahren vorsieht, wurden ganz unkonventionell 16 Mitglieder für ihre elf- bis 24-jährige Mitgliedschaft mit einer Flasche Sekt belohnt.