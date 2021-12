von sk

Nahezu 1000 neue Fahrzeuge haben die Ortsverbände des Technischen Hilfswerks (THW) in diesem Jahr bundesweit erhalten. Auch die THW-Ortsverbände Laufenburg und Bad Säckingen seien 2021 mit neuen Fahrzeugen ausgestattet worden, bilanzieren die Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter sowie der zuständige Abgeordnete im Haushaltsausschuss Martin Gerster.

Ein Bergungsräumgerät Radlader und ein Anhänger Drucklufterzeuger wurden an den Ortsverband Laufenburg wurden bereits ausgeliefert, ein Anhänger Tieflader trifft dort demnächst ein, die Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von 330.000 Euro. Einen Mannschaftstransportwagen im Wert von 53.550 Euro erhielt der Ortsverband Bad Säckingen. „Damit kann das THW seine umfangreichen und wichtigen Aufgaben künftig noch besser wahrnehmen“, so Schwarzelühr-Sutter.

Das THW leiste mit seinen mehr als 80.000 ehrenamtlich Engagierten seit über 70 Jahren einen ganz entscheidenden Beitrag zum Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland. Sei es bei der Bewältigung von Überschwemmungen und Hochwasser­ereignissen, von Waldbränden oder bei Bergungs- oder Rettungseinsätzen. Auch in der Corona-Pandemie wäre der schnelle Aufbau von Test- und Impfzentren ohne das THW vielerorts nicht zu stemmen gewesen, so die Abgeordnete.

Besonders eindrücklich in Erinnerung sei der Einsatz des THW bei der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer gewesen: Über 14.000 haupt- und ehrenamtliche THW-Einsatzkräfte aus allen Ortsverbänden Deutschlands hätten mit angepackt, um in den betroffenen Gebieten bundesweit, besonders aber im Süden und Westen zu helfen, erklärte Schwarzelühr-Sutter. Auch aus den THW-Ortsverbändne Bad Säckignen und Laufenburg waren mehrmals Helfer im Ahrtal im Einsatz.

Bis Mitte Dezember 2021 wurden nun deutschlandweit 918 Fahrzeuge im Wert von insgesamt etwa 84 Millionen Euro an die Ortsverbände übergeben. Darunter waren auch die Fahrzeuge für Bad Säckingen und Laufenburg. Neben vielen Transportfahrzeugen zur Beförderung von Einsatzkräften und Material wurden, wie auch in Laufenburg, auch Spezialgeräte für die Fachgruppen beschafft.

Für das Fahrzeugbeschaffungsprogramm hatten der Haushalts­ausschuss im Deutschen Bundestag 100 Millionen Euro zusätzlich für die Jahre 2017 bis 2023 bereitgestellt, und diese Mittel mit dem Konjunkturpaket um weitere 25 Millionen Euro aufgestockt. Neben der Unterstützung bei der Fahrzeugbeschaffung hatte der Bundestag außerdem zwei Bau- und Sanierungsprogramme für THW-Liegenschaften im Umfang von 65 Millionen Euro aufgesetzt, 1200 neue hauptamtliche Stellen geschaffen und die Errichtung vier großer Logistikzentren zur Krisenvorsorge beschlossen.