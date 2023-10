„Hier ist nichts zu machen, es gilt, in Baden loszuschlagen!“ Zu dieser Schlussfolgerung kommen Gustav von Struve und Friedrich Hecker, als im Frühjahr 1848 das sogenannte Vorparlament in Frankfurt ihr 15-Punkte-Programm ablehnt, das für Deutschland unter anderem die Abschaffung der Monarchie und die Einführung einer Präsidialverfassung ähnlich wie in den USA fordert.

Friedrich Hecker ruft am 12. April in Konstanz einen „freien Volksstaat“, eine Republik aus. Für den Freiheitszug nach Karlsruhe zieht er mit gerade einmal 53 „Sensenmännern“ los. Etwa tausend schlecht bewaffnete Kämpfer sind es, die am 20. April im Rheintal bei Kandern von badischen und hessischen Truppen vernichtend geschlagen werden. Hecker flieht in die Schweiz und weiter in die USA.

Zeitgenössische Darstellung des Gefechts auf der Scheideck bei Kandern am 20. April 1848. Die von Friedrich Hecker angeführten Freischärler haben sich am Pass verschanzt. Von der Stadt rücken badische und hessische Bundestruppen unter Befehl des Generalleutnants Friedrich von Gagern an, der bei dem kurzen Gefecht stirbt. | Bild: Wehrgeschichtliches Museum Rastatt

Bürgerwehr gegen Aufwiegler

So schnell Heckers Leuchtfeuer der Revolution brannte, so schnell erlosch es wieder – doch etwas Glut blieb liegen. Das Städtchen Kleinlaufenburg, wie der Ort damals amtlich hieß, zählt damals gerade einmal 520 Einwohner, meist Handwerker, Textilarbeiter und Tagelöhner. Baulich erstreckt es sich von der Laufenbrücke bis zum Rathaus und von dort weiter in der Vorstadt bis zum Andelsbach. Als Bürgermeister amtiert Johann Nepomuk Trautweiler (1847-1853), seines Zeichens Müllermeister auf der Rheinmühle. Ihm zur Seite steht der Ratsschreiber Anton Rueb; zwei besonnene und auf Ruhe und Ordnung bedachte Männer.

Sie rufen am 15. März alle Männer mit Bürgerrecht ins Rathaus, um eine Bürgerwehr, eine Sicherheitsgemeinschaft, aufzustellen, die aus drei Rotten bestehen soll. Vier Mann gehen nachts auf Streife. Ihre Aufgabe: revolutionäre Elemente aus der Schweiz auf der Brücke zurückzuweisen und jegliche Aufwiegler zu entwaffnen.

120 Freischärler in Laufenburg

Am 19. April erscheint in Laufenburg ein weiterer Freiheitszug, der sich in Lottstetten in Bewegung gesetzt hat, angeführt von dem dortigen wohlhabenden Wirt Joseph Weißhaar. 120 Freischärler mit Schlapphut und roter Hahnenfeder müssen für eine Nacht versorgt werden, die zuerst einmal die Stadt- und die Zollkasse beschlagnahmen. Auf ihrer Seite ist der junge Stadtrechner Ignaz Probst, der am nächsten Morgen freiwillig nach Kandern mitmarschiert, andere hat man dazu gezwungen.

Lager einer Gruppe von Revolutionären im Frühjahr 1848. Die originale Bildunterschrift kann nicht korrekt sein. Denn Sigels Kolonne zog nicht durch Jestetten, sondern nördlich des Kantons Schaffhausen über den Randen. Wenn das Bild wirklich eine Szene bei Jestetten zeigt, handelt es sich um die von Joseph Weißhaar geführte Freischärlergruppe. | Bild: Horst Weibel

In Kleinlaufenburg gärt es in den Köpfen einiger junger Männer, intelligente und aufgeschlossene Personen, die sich ein ideales demokratisches Staatswesen erhoffen. Aber die regierungstreue Justiz und Verwaltung in Säckingen schlägt zurück. Einige Namen sind bekannt. Martin Fröhlich kommt in den Arrest, Xaver Huber wird wegen Majestätsbeleidigung verhaftet. Auch der junge Stadtrechner Ignaz Probst, Sohn eines Gerbers, wird vor den Untersuchungsrichter geladen, weil er im „Volksfreund“ zu einer Versammlung in Großlaufenburg eingeladen hat. Später wird ihm das badische Staatsbürgerrecht aberkannt, er wird quasi verbannt.

Badische Revolution Die Badischen Revolution von 1848/1849 war Teil von fast ganz Mitteleuropa erfassenden revolutionären Unruhen. Die badischen Radikaldemokraten strebten die Abschaffung der Fürstenherrschaft und eine badische Republik als Teil einer übergeordneten deutschen Republik an. Ihre dramatischen Höhepunkte fand die Badische Revolution mit dem Heckerzug (13. bis 27. April 1848), dem Struve-Putsch (21. bis 25. September 1848) und dem auch als Mai-Revolution bezeichneten Badischen Militäraufstand (9. Mai bis 23. Juli 1849). Die Revolution endete mit der Einnahme der Festung Rastatt durch Bundestruppen unter preußischer Führung.

Ein Wirtssohn ruft zur Revolution auf

Bei dieser zahlreich besuchten Versammlung im Juli 1848 auf dem Wasenplatz hält Heinrich Böhler „eine zündende Rede“. Der gerade einmal 22 Jahre alte Sohn des Wirtes „Zur Post“ am Ende der Andelsbachstraße wird daraufhin „wegen politischer Umtriebe“ verhaftet. Der Gemeinderat stellt dem Richter ein Leumundszeugnis aus: „Heinrich Böhler ist arbeitsfähig, beschäftigt sich im elterlichen Haus „Zur Post“, in moralischer Hinsicht untadelig. Was den Charakter betrifft, so ist derselbe etwas phantastisch, sein Geist übrigens mit Fähigkeit begabt und schon von Jugend auf schwärmerisch.“

Auf diesen Wegen kamen und gingen die Revolutionäre in der Zeit um 1848/49. | Bild: Schönlein, Ute

Heinrich Böhler flieht nach Haft

Nach der Untersuchungshaft flieht Heinrich Böhler in die Schweiz. Im Jahr darauf ist er in den USA und nach weiteren zwei Jahren im englischen Manchester, wo er an einer High School unterrichtet und Werke von Shakespeare und anderen ins Deutsche übersetzt. 1853 treibt es den unruhigen und hochbegabten Geist, der in seiner Familie schmerzlich vermisst wird, in wochenlanger Segelschifffahrt nach Australien, wo er in Melbourne als Kaufmannsgehilfe arbeitet.

Nach einigen Jahren lässt er sich im Kanton Aargau nieder, in Frick, wo er ein kaufmännisches Geschäft eröffnet und die Tochter Ida des Apothekers Fränzel heiratet. Nach seinem Tod im Dezember 1893 wird Heinrich Böhler in „heimischer Erde“ – wie gewünscht – auf dem Friedhof bei der Heilig Geist-Kirche beerdigt.