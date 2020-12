von Susanne Schleinzer-Bilal

Noch kein Urteil hat Richterin Ulrike Götz vom Amtsgericht Bad Säckingen gefasst im Fall der fahrlässigen Trunkenheit im Verkehr, bei der ein 58-Jähriger trotz erheblichem Alkoholgenuss und einer Promillezahl von 2,14 mit dem Auto unterwegs gewesen sein soll. Der Angeklagte, der durch seinen Verteidiger Ulrich Kramm vertreten wurde, wollte keine Angaben zu Person oder Sache machen, da er das Auto nicht gefahren habe. Er protestierte, dass keine Beweise gegen ihn vorlägen. Da bei der Person, die sein Auto gefahren haben soll, eine Blutprobe entnommen worden war, hatte Götz angeregt, dass auch der Angeklagte sich einer Blutprobe unterziehen solle und man so die Proben vergleichen könne. Im Übrigen wolle sie dann ein Gutachten anfordern.

Keine Identifikation

Der 58-Jährige fügte hinzu, dass man die Staatsanwaltschaft informiert habe, dass es ein Irrtum sei und er das Auto zum Tatzeitpunkt nicht gefahren habe. Keiner der Polizisten, die damals den Promillefahrer kontrolliert hatten und als Zeugen geladen waren, konnte den Angeklagten zweifelsfrei als den damals angetroffenen Fahrer bestätigen.

Der Zeuge

Der Polizeihauptkommissar, der bei einer Routinekontrolle das Auto des 58-Jährigen überprüft hatte, gab an, ein „umgängliches, nettes Gespräch“ mit dem Fahrer gehabt zu haben. Er sei ihm und der Kollegin aufgefallen, weil er augenscheinlich einer Kontrolle ausweichen wollte und in einer Hofeinfahrt geparkt hatte. Er habe nach Alkohol gerochen und freimütig bei sich einen Promillewert von 1,6 vermutet, was ihn aber nicht am Autofahren gehindert habe. Er wisse, dass er Mist gebaut habe. Papiere habe er keine gehabt, aber biografische Elemente bezüglich seines Gesundheitszustands und Berufs beigesteuert. Das Bild auf dem Führerschein, der nachgeliefert wurde, stimme nicht mit dem Aussehen des Angeklagten überein. Er habe den Fahrer des Wagens anders in Erinnerung, konnte den Angeklagten dann auch im Gerichtssaal nicht eindeutig als den damaligen Fahrer identifizieren.

Die Zeugin

Auch die zweite Polizeibeamtin konnte nicht sicher sagen, ob der Angeklagte mit dem damaligen Fahrer identisch sei. „Wenn Sie es nicht waren muss es jemand gewesen sein, der Sie gut kennt“, wandte sich Götz an den 58-Jährigen und erklärte, dass in diesem Fall nachermittelt und die Strafe höher ausfallen werde.