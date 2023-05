Der alljährlich wiederkehrende gemeinsame Gottesdienst aller sechs Pfarreien der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck hatte mit der Feier des 40-jährigen Priesterjubiläums von Pfarrer Klaus Fietz einen ganz besonderen Anlass.

Voll besetzt war die Albbrucker St. Josef-Kirche, die verschiedenen Kirchenchöre füllten gemeinsam den Chorraum, und die vielen Ministranten nutzten den gesamten Mittelgang, um Pfarrer Klaus Fietz, der gemeinsam mit Pfarrer Philipp Ostertag, Diakon Wathek Matti und Pfarrer i. R. Herbert Malzacher die Messe feierte, zum Altar zu geleiten. Unter den Festgästen war auch Pfarrer i. R. Günter Hirt, den Klaus Fietz selbst als seinen Ziehvater bezeichnete. Er wünschte dem vor der Pension stehenden Seelsorger „ein neues Leben für die kommende Zeit auf Wegen, die Du gehen willst“.

Pfarrer Klaus Fietz mit der früheren Gemeindereferentin Ulrike Roming. | Bild: Fröse

Pfarrer Herbert Malzacher hielt die Festpredigt und ging dabei auf die Veränderungen der Kirche ein. Schwer lasse sich unbeschwert feiern nach den kirchlichen Vorkommnissen, so Malzacher. Vor 40 Jahren sei es unvorstellbar gewesen, einmal mit dem „Absinken des Grundwasserspiegels in der Kirche konfrontiert zu werden“, was auch die Situation des geistlichen Personals erschwere. Es sei gut, die „Reißleine zu ziehen, wenn die eigenen Grenzen erreicht sind“, meinte Malzacher im Blick auf den bevorstehenden Ruhestand des Jubilars.

Zur Person Klaus Fietz wurde 1983 im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Ein Studienjahr hatte er in Jerusalem verbracht. 2011 kam er nach Laufenburg und leitete seit 2015 die Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck. Als Pensionär wird er schon bald den Hochrhein mit Ziel Baden-Baden verlassen. Ab September werden auf Pfarrer Philipp Ostertag und die Gemeindereferentin Sabine Gerteis mehr Aufgaben und Herausforderungen zukommen.

Pfarrer Klaus Fietz galten in dieser Feierstunde Dank und Anerkennung für die guten Kontakte zu den politischen Gemeinden Laufenburg und Albbruck. So sprach hier Bürgermeister Stefan Kaiser, der auch für seinen Laufenburger Kollegen Ulrich Krieger sprach.

Große Anerkennung für den Seelsorger

Als Priester und Menschenfreund sei Klaus Fietz allen immer begegnet. In Zeiten, in denen die Kirche mehr denn je in Bewegung sei und die Herausforderungen für die Pfarrer immer größer würden, hinterlasse Klaus Fietz mit Rücksicht auf seine Gesundheit ein gut bestelltes Haus.

In dieser Gewissheit und voller Anerkennung für die geleistete Arbeit überreichte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Pirmin Böhler dem scheidenden Leiter der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck als Jubiläumsgeschenk eine goldfarbene Stola. Grüße kamen auch von Gästen aus den ehemaligen Pfarreien, in denen Klaus Fietz in Freiburg und in Baden-Baden einige Priesterjahre verbrachte.