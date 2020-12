In ihrem Erstlingswerk „Der Rückkehrer“ erzählt die Autorin Susann Khawaja, die sich aufgrund der Herkunft ihres Mannes gut mit der Kultur Pakistans auskennt, die außergewöhnliche Lebensgeschichte der beiden Hauptfiguren Borro und Luisa. Der Roman spielt teilweise in Pakistan, Nepal und West-Samoa, teilweise jedoch auch in Deutschland, unter anderem in Laufenburg.

Im Roman baut die Autorin persönliche Erfahrungen ein, die sie und ihr Mann gemacht haben, beispielsweise ihre Hochzeit auf West-Samoa und das berühmte „Liebe auf den ersten Blick“-Gefühl, denn sie haben sich tatsächlich vom ersten Moment an stark zueinander hingezogen gefühlt, obwohl sie aus zwei unterschiedlichen Kulturkreisen kommen und ihr Mann auch noch Muslim ist, genau wie der pakistanische Junge Borro im Roman.

Zum Inhalt

Der pakistanische Junge Borro, neun Jahre alt, verdient als Rikschafahrer den Lebensunterhalt für seine neunköpfige Familie, da der Vater tödlich verunglückte. Dabei lernt er die siebenjährige deutsche Luisa kennen, dessen Eltern als Ärzte in der Lepra- und TBC-Station in Karachi/Pakistan arbeiten.

Von Anfang an verbindet sie eine Anziehungskraft, sie werden beste Freunde. Doch als Jugendliche werden sie plötzlich durch einen indischen Bombenangriff für einige Jahre getrennt. Wie sie wieder zueinander finden und welch steinigen Weg sie dabei aufgrund von herben Schicksalsschlägen zurücklegen müssen, erzählt die Autorin auf eindrucksvolle Weise, sodass keine Langeweile aufkommen kann.

Zyklon, Flugzeugabsturz, Mord, Terrorismus und verschiedene bösartige Krankheiten – vor dem Hintergrund dieser Katastrophen und familiärer Herausforderungen, entfaltet sich der außergewöhnliche Lebensweg des Straßenjungen hin zu einem anerkannten Arzt und die Geschichte einer großen Liebe.

Das Buch, Der Rückkehrer von Susann Khawaja, ist im Twentysix-Verlag erschienen. | Bild: Susann Khawaja

Eingebettet ist das Geschehen des Romans in die Geschichte des indischen Subkontinents, dessen Teilung in Indien, Pakistan und Bangladesch, sowie Ausflüge nach Nepal und West Samoa. Die Katastrophen, die im Roman vorkommen, Bombenangriff, Zyklon, Flugzeugabsturz, sind tatsächlich passiert, genau zu dieser Zeit wie im Buch.

Wie Mutter Theresa

Auch gab es die Dr. Ruth Pfau (im Buch Dr. Gisela Strauß) in Wirklichkeit. Sie hatte 1959 eine Lepra- und Tuberkulose-Station in den Slums am Hafen von Karachi gegründet und starb 2017 als Nationalheldin Pakistans, wie Mutter Theresa es in Indien war. Susann Khawaja schreibt bereits an einem weiteren Roman und kann sich gut vorstellen, dass sich „Der Rückkehrer“ auch als Stoff für einen Film oder für eine Fernsehserie eignet.

Die Autorin Susann Khawaja ist 53 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Söhne, Laqees, 13, und Jareem, 18 Jahre alt. Ihr Mann stammt aus Pakistan und arbeitet als Produkt-Manager. Sie wohnen in Rhina. Sie war bis zur Corona-Pandemie als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache in der Schweiz tätig, unterrichtet zurzeit aber an der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien Deutsch, Mathematik, Englisch und BNT.

Das Buch, das Susann Khawaja während der Corona-Pandemie in den Monaten April und Mai 2020 geschrieben hat, ist im Twentysix-Verlag erschienen, kann gedruckt für 14,99 Euro oder als E-Book für 9,99 Euro in allen Buchläden, auch bei „Buch und Café am Andelsbach“ in Laufenburg, sowie im Internet bestellt werden (ISBN 9783740770877). Wer den Roman mit einer persönlichen Widmung möchte, kann sich bei der Autorin unter 07763/805 84 18 melden.