Die Entscheidung des Laufenburger Gemeinderats, beim Besuch des Freibads zusätzlich zum Eintritt einen Hygienezuschlag zu erheben, schlägt Wellen. In einer Mitteilung an unsere Zeitung wünscht sich Stadtrat Raimund Huber (Grüne), dass der Gemeinderat künftig mehr auf langfristige soziale und gesellschaftliche Folgen schaut, statt nur auf momentane Kosten. Zusammen mit Stadtrat Torsten Amann (SPD) war Huber das einzige Mitglied des Gemeinderats, dass am Montag vergangener Woche gegen die Erhebung eines Hygienezuschlags gestimmt hatte. Der Zuschlag beträgt pro Freibadbesuch 1,50 Euro für Erwachsene und 1,00 Euro für Kinder über sechs Jahren und Jugendliche.

Huber macht die finanziellen Auswirkungen des Beschlusses für Familien an folgendem Beispiel deutlich: „Wenn eine Mutter oder ein Vater mit zwei Kindern über sechs Jahren in das Laufenburger Schwimmbad möchte, so haben sie vor zwei Jahren noch 6 Euro für die Familienkarte gezahlt. Durch die Erhöhung der Badegebühren von 2020 und dem jetzigen Hygienezuschlag bei Wegfall der Familienkarte sind es jetzt 11 Euro, wobei dieser Preis für 3,5 Stunden und nicht für den ganzen Tag gezahlt werden soll. Dies ist eine Erhöhung auf über 180 Prozent und für viele Familien viel Geld.“

Er sehe sehr wohl das Anliegen der Stadt, mit ihren Finanzen verantwortungsvoll umzugehen, schreibt Huber weiter. Aber manchmal habe er das Gefühl, dass man bei dem Anliegen, möglich viel Geld zu sparen, andere Werte aus den Augen verliere: „So hat die Entscheidung, das Schwimmbad den Stadtwerken anzuschließen, um dadurch Steuern zu sparen, jetzt zu der Situation geführt, dass die Gemeinde die Eintrittspreise anscheinend nicht noch mehr subventionieren kann.“

Ein Schwimmbad sei für ihn kein Wirtschaftsunternehmen, sondern eine soziale Einrichtung, die den Bürgern einer Gemeinde etwas mehr Lebensqualität bieten solle, wiederholt Huber ein bereits vergangene Woche in der Sitzung geäußertes Argument. Dies gelte vor allem für drei Bevölkerungsgruppen: Ältere, Kinder und Jugendliche. Die Interessen der Älteren, für das Schwimmen im Freibad Gesundheitsvorsorge wie auch Kommunikationsforum darstelle, sieht Huber gewahrt: „Hier bin ich dankbar, dass wenigstens diesen Menschen jetzt mit dem Jahresabo für Frühschwimmer eine gute Variante zur Verfügung steht.“

Schwimmbad auch sozialer Raum

Kinder und Jugendlichen hingegen kämen mit den neuen Eintrittsregeln unter die Räder, so Huber. Viele von ihnen seien finanziell nicht gut ausgestattet und hätten wegen der Coronaregeln die Möglichkeit verloren, sich durch kleine Jobs etwas hinzuzuverdienen. Dabei sei gerade für Kinder und Jugendliche ist das Schwimmbad sehr wichtig: „Außer der reinen Schwimmmöglichkeit ist es für sie auch ein sozialer Raum, wo sie sich mit anderen treffen können. Vor allem für Jugendliche in der Pubertät ist es wichtig, dass sie im geschützten Rahmen lernen, mit sich und anderen umzugehen und Regeln einzuhalten.“

Stadtrat Raimund Huber (Grüne)

Wegen der wegen der Corona-Regeln fehlenden Kontaktmöglichkeiten in Schule, Vereinen und in ihrer Freizeit hätten gerade Kinder und Jugendliche in der Pandemie viel sozialen Spielraum verloren, so der Stadtrat weiter. Wie viele Pädagogen und Sozialwissenschaftler erkannt hätten, führe dies zu einem Mangel an sozialer Kompetenz. Wenn man Kindern und Jugendlichen den Raum für diese wichtigen Erfahrungen nehme, führe das zu Problemen, wie es momentan in vielen Städten und der Region zu erleben sei. Wer diese sozialen Entwicklungen nicht zur Kenntnis nehme, werde in Zukunft vor Problemen stehen, die viel mehr Kosten verursachen würden.

„Wenn Kinder und Jugendliche keine Solidarität und Zuwendung bekommen, wie sollen sie dann solidarisch werden? Und ich finde, sie haben in vor allem in diesen Zeiten unsere Unterstützung und Solidarität dringend nötig“, schreibt Huber am Ende seines Beitrags.