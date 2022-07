von Brigitte Chymo

Die Hans-Thoma-Schule Laufenburg verabschiedete am vergangenen Freitag bemerkenswerte Abschlussklassen. Trotz Corona, Krieg in Europa und Klimawandel schafften die Abschlussschüler der Werkrealschule und der Realschule eine Vielzahl von guten bis sehr guten Abschlüssen, die mit Loben und Preisen belohnt wurden. Jahrgangsbeste waren in der Werkrealschule Omar Al Hassan und in der ­Realschule Josephine Oeschger. Beide erreichten einen Notendurchschnitt von 1,1.

Abschlussfeier 2022 der Klassen der Werkrealschule und Realschule der Hans-Thoma-Schule in der Rappensteinhalle in Laufenburg. | Bild: Chymo, Brigitte

Die Welt sei unsicher geworden, während früher mit guter Ausbildung der Weg vorgezeichnet gewesen schien, so Rektorin Janine Regel-Zachmann in ihren Abschiedsworten an die Abschlussschüler. Diese nahmen ihre Zeugnisse, Lobe und Preise in zwei aufeinanderfolgenden Entlassfeiern in der Rappensteinhalle entgegen. Die Rektorin appellierte: „Lasst euch in dieser unsicheren Welt nicht beirren. Trefft mutige Entscheidungen.“ Regel-Zachmann lobte auch das gemeinsame Motto der vier Abschlussklassen „geschafft & gerührt“, dem Geheimagent 007, James Bond, Pate gestanden hatte. Das Motto sei passend, denn alle seien ein Stück selbständiger geworden.

15 Schülerinnen und Schüler verlassen die Hans-Thoma-Schule mit einem Preis.

Bürgermeister Ulrich Krieger verglich das Leben mit einer Autofahrt, auf der je nach Lebensabschnitt die Sitze gewechselt werden. Vom Kindersitz auf der Rückbank geht es nach vorne auf den Beifahrersitz und schließlich auf den Fahrersitz. „Ihr übernehmt Verantwortung, ihr gebt den Weg vor“, so Krieger und betonte: „Auch wenn ihr mal nach dem Weg fragen müsst, wichtig ist, dass ihr euer Ziel nicht aus den Augen verliert.“ Krieger würdigte auch das Wirken von Rektorin Janine Regel-Zachmann, die nach sechs Jahren Schulleitung in das Kultusministerium nach Stuttgart wechselt: „Sie wird große Spuren hinterlassen.“

Bei der Entlassfeier der Hans-Thoma Schule erhielten 20 Schülerinnen und Schüler ein Lob.

Schüler der jeweiligen Abschlussklassen führten durch das Programm, für das sich die Schüler unterhaltsame Sketches und auch ein Quiz ausgedacht hatten. Dazwischen sprachen die jeweiligen Klassensprecher und Elternvertreter Dankesworte und es fand die Ausgabe de Abschlusszeugnisse mit Belobigungen und Preisen statt.

Die Preisträger

Ein Lob erhielten: Werkerealschule W 9 Marleen Schmidt (Notendurchschnitt 2,0), Davide Serravalle (2,1, Noemi Accardi (2,1), Said Alsaid (2,2), Leon Tröndle (2,4); Realschule R 10a Jaron Lämmlin (2,0), Felix Gaßmann (2,1), Joas Rüttnauer (2,1), Maksymilian Hora (2,2), Florian Puzicha (2,2), Berkay Daglar (2,4), Sheena Haase (2,4), Emily Stoll (2,4); R 10b Tina Maier (2,0), Carolina Marschner (2,0), Sophia Mutter (2,0), Jonas Weniger (2,0), Leonie Osaro (2,2), Michelle Pöschl (2,3); R 10c Laura Fühner (2,0), Kevin Hammerschmidt (2,1), Serena Scardina (2,1), Max Kammerer (2,2), Ela Tasar (2,4), Defne Üzüm (2,4).

Preise gingen an: Werkrealschule W 9 Omar Al Hassan (1,1), Nidal Alhusni (1,8); Realschule R 10a Lara Isele (1,5), Arina Starodubcev (1,5), Zoé López-Dominguez (1,6), Jonas Kuhnertz (1,8); R 10b Thea Mugrauer (1,3), David Kammerer (1,5), Philipp Bartsch (1,8), Sara Müller (1,8); R 10c Josephine Oeschger (1,1), Julie Fuchs (1,3), Francesca Calma (1,6), Emilia Cramer (1,7), Celine Kohlbrenner (1,9).

Die Bilder der Abschlussfeier sehen Sie hier:

