Gute Nachricht für die Laufenburger Sportvereine: Die Turnhalle Rhina und das Bürgerhaus Rotzel können ab Montag, 21. Juni, wieder für Training genutzt werden, die Rappensteinhalle Laufenburg und die Möslehalle Luttingen ab Donnerstag, 24. Juni. Dies teilte das Hauptamt der Stadt den Vereinen am Mittwoch per E-Mail mit.

Die Voraussetzungen

Voraussetzung für die Nutzung der Halle ist wie zuletzt im Herbst die Umsetzung des geltenden Hygienekonzepts. Im Gemeinderat hatte Bürgermeister Ulrich Krieger berichtet, dass den Vereinen die Benutzungsregelungen zugeschickt würden, deren Umsetzung müssten die in den Hallen tätigen Übungsleiter schriftlich bestätigen. Es können nur die Gruppen das Training in Hallen wieder aufnehmen, die eine entsprechende Erklärung unterschrieben bei der Stadt vorgelegt haben.

Die Tests

In den von der Inzidenz abhängigen Öffnungsstufen gelten je nach Sportart spezifische Vorgaben zur zulässigen Personenzahl und der Zulässigkeit von kontaktarmem Sport. Grundsätzlich zu berücksichtigen sind die Vorgaben der jeweils aktuellen Corona-Verordnung. Wie zuletzt, gilt die Pflicht zur Datenerhebung und zum Tragen einer medizinischen Maske. Der Zutritt zu den Sporthallen ist nur nach Vorlage eines Impf-, Genesen- oder Testausweises zulässig. Wie der Bürgermeister am Montag im Gemeinderat bekanntgab, hat Bruno Sonnenmoser vom Roten Kreuz Laufenburg-Luttingen bereits Vertreter mehrerer Vereine, darunter des SV 08 und des TV Laufenburg-Rhina, für die Handhabe von Corona-Tests geschult. Eltern könnten ihre über sechs Jahre alten Kinder zur Teilnahme am Vereinssport selbst zu Hause testen und dies von der Schule bestätigen lassen.

Andere Nutzung

Trotz der Schließung stehen die nicht alle Hallen leer. So hält die Hans-Thoma-Schule im Augenblick in der Rappensteinhalle ihre Abschlussprüfungen ab. Die Möslehalle in Luttingen diente mehrere Male als lokales Impfzentrum, außerdem halten dort der Gemeinderat und der Bauausschuss ihre Sitzungen ab. Dies brachte Stadtrat Sascha Komposch zu der Frage: „Wie sieht es eigentlich mit uns aus?“ „Ich selbst fühle mich im Ratssaal wohler“, antwortete der Bürgermeister. Aber selbst wenn die Mandatsträger geimpft seien, müssten vorerst weiter die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden. An eine Rückkehr in den Ratssaal sei deshalb im Augenblick noch nicht zu denken.