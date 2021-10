von Werner Probst

Im festlichen Rahmen wurde am Freitagabend der Um- und Erweiterungsbau des Technischen Hilfswerks (THW) Laufenburg eingeweiht. Im Rahmen der Feierlichkeit Landessprecherüberreichte THW-Landessprecher Michael Hambsch dem THW-Ortsbeauftragten Tobias Roming für dessen großen Verdienste das THW-Ehrenzeichen in Silber.

THW Laufenburg Der THW-Ortsverband Laufenburg wurde am 29. Juli 1954 gegründet, um technische Hilfe in Not- und Unglücksfällen zu leisten. Der Ortsverband zählt 40 Aktive. Sie bilden einen Zugtrupp, zwei Bergungsgruppen, eine Fachgruppe Räumen, eine Fachgruppe Wassergefahren und eine Eigentumssicherungsgruppe. www.thw-laufenburg.de

Die Einweihungsfeier für das THW-Heim war bereits für den 30. April des letzten Jahres geplant, doch musste die Feier wegen der Pandemie damals abgesagt werden. In großer Zahl waren die Gäste nun gekommen, um in dem sonst als Fahrzeughalle genutzten Gebäudeteil das Fest zu begehen. Roming konnte unter anderen den direkt wiedergewählten CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreinerbegrüßen. Dieser dankte dem Ortsverband für dessen Arbeit und versprach, sich ach in Zukunft für eine gute Ausstattung des THW einsetzen zu wollen.

THW-Ortsbeauftragter Tobias Roming (links) erhält von Landessprecher Michael Hambsch die Silberne THW-Ehrennadel überreicht. | Bild: Werner Probst

Roming erinnerte zu Beginn der Feier den langen Weg, den es bis zur Verwirklichung des Erweiterungsbaus an der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße war. Am Anfang stand die Idee, gemeinsam mit der Laufenburger Feuerwehr eine Unterkunft zu bauen. 2007 wurden dazu die ersten Schritte unternommen, doch acht Jahre später mussten diese Pläne aufgegeben werden. „Es ist fast unmöglich, dass eine Kommune und eine staatliche Behörde gemeinsam bauen“, bedauerte Roming.

Laufenburg Laufenburger helfen im Flutgebiet Ahrtal Das könnte Sie auch interessieren

In der weiteren Folge fanden 2015 viele Besprechungen statt. Roming übernahm in diesem Jahr die Stelle des Ortsbeauftragten und langsam aber sicher nahm das Projekt Fahrt auf. 2017 wurden die Planungen erstellt, und 2020 war dann das Gebäude fertiggestellt. Roming machte keinen Hehl daraus, dass die Baumaßnahmen auch eine große Belastung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter waren, schlussendlich aber auch von einer guten Zusammenarbeit aller Beteiligten geprägt wurde.

Ein Gutschein für ein Vesper überreichten (von rechts) Stadtammann Herbert Weiss und Bürgermeister Ulrich Krieger dem Ortsbeauftragten Tobias Roming. | Bild: Werner Probst

Architekt Henning Musahl erwähnte die gute Arbeit der am Bau beteiligten Firmen, ehe viele Grußworte, an den Ortsverband gerichtet wurden. So lobte der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger die stets gute Zusammenarbeit zwischen THW und Feuerwehr in der Stadt. Gut klappe auch die Zusammenarbeit mit der Schweizer Schwesterstadt, bemerkte Stadtammann Herbert Weiss. Weitere Grußworte und auch Geschenke folgten vom THW Schramberg, den benachbarten THW-Ortsverbänden und Feuerwehren, vom Landratsamt, dem DRK und der Bundespolizei, ehe Pfarrerin Regine Born von der evangelischen und Pfarrer Klaus Fietz von der katholischen Kirche das Gebäude segneten.