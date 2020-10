von Stadtarchivar Martin Blümcke

In den 1920er Jahren war die Vereinigung von Gemeinden kein Tabuthema mehr oder nicht mehr. Vorreiter war Berlin, das im Oktober 1920 durch die Eingemeindung von Spandau, Köpenick, Charlottenburg und vielen anderen Orten zu Groß-Berlin wurde und damit bei fast drei Millionen Einwohnern zur drittgrößten Weltstadt nach New York und London. Auch Barmen und Elberfeld schlossen sich zu Wuppertal zusammen.

Fusionen in der Umgebung

In der näheren Umgebung verhandelten Waldshut und Dogern, Säckingen und Obersäckingen, vereinigten sich Warmbach mit Nollingen und dem badischen Rheinfelden sowie Albert und Kiesenbach zu Albbruck. So verwundert es nicht, dass Karl Schäfer, der erste Verwaltungsfachmann als Bürgermeister von Kleinlaufenburg, sich an die Kollegen in Rhina und Stadenhausen wandte und einen Zusammenschluss vorschlug. Rhina lehnte geradewegs ab, Stadenhausen war nach einigem Zögern zu Gesprächen bereit.

Die Gemarkung

Dabei muss man wissen, dass die dortige Gemarkung nicht nur im Rheinbogen liegt, sondern sich über den heutigen Laufenpark und dem Ostbahnhof bis zum Fußballplatz des SV 08 und den Allmendwald hinzieht. Zudem war das Dorf Stadenhausen in der harten Zeit nach dem Ersten Weltkrieg für die Versorgung mit Lebensmitteln bedeutsam. Bürgermeister Schäfer schrieb am letzten Tag des Jahres 1920: „Unsere Stadt besitzt wenig landwirtschaftsbetreibende Bevölkerung (…) Wir geben uns der freudigen Hoffnung hin, daß wenn die Frühjahrssonne scheint, wir uns zusammen gefunden haben zum Wohle der einzelnen Gemeinden und der gesamten Einwohnerschaft.“

Zurückhaltung

Trotz dieser schönen Formulierung und detaillierter Vorschläge waren Bürgermeister Fricker und der Gemeinderat zurückhaltend. Das Haupthindernis war der sogenannte Bürgernutzen, also die kostenlose Abgabe von Meterholz zum Heizen. Die 44 Bürger von Kleinlaufenburg – die stammten aus alteingesessenen Familien – erhielten jedes Jahr acht Ster (Festmeter) und 200 Wellen zum Anheizen für den Brotbackofen. Die 24 Bürger im waldarmen Stadenhausen mussten sich hingegen mit einem Ster begnügen und verlangten Gleichstellung.

Die Einigung

In den Jahren 1921/22 verhandeln beide Gemeinderäte und Bürgermeisterrunden und einigen sich auf Folgendes: Beim Bürgerholz werden die Stadenhauser Bürger gleich behandelt, das Dorf erhält Spritzenhaus und Leichenwagen, Telefonanschluss und elektrische Energie zum vorteilhaften Laufenburger Preis, es bleiben Polizeidiener, Feldhüter und Brunnenmeister sowie die eigene Gemarkung und die Farrenhaltung. Bei schulischer und kirchlicher Zuordnung ist Kleinlaufenburg der Bezugsort.

Die Ablehnung

Bei einer Gemeindeversammlung im Herbst 1922 mit dem neuen Bürgermeister Wilhelm Matt stimmen von den Anwesenden 54 Stimmberechtigten nur drei gegen die Vereinigung. Auch der Kleinlaufenburger Bürgerausschuss ist mit überwiegender Mehrheit für den Zusammenschluss der Stadt mit ihren 200 Hektar – davon drei Viertel Wald – und dem Dorf mit 122 Hektar. Doch vor dem Gemeinderat werden noch die städtischen Bürger befragt. Hier kommt es zum Eklat, denn mehrheitlich wird der Vorschlag, dem Bürgernutzen um jährlich ein Ster zu verringern, abgelehnt. Angesichts der beginnenden Inflation wollte vor allem das Drittel der Bürgerswitwen nicht verzichten. Ein sinnvolles Vorhaben hatte sich erledigt.

Die Nazizeit

Bürgermeister Karl Schäfer verbessert sich bald und wechselte in eine größere Stadt. In Stadenhausen schaffen dann die Nationalsozialisten gegen den Widerstand von Bürgermeister Wilhelm Matt vollendete Tatsachen und führen am 1. November 1934 Dorf und Stadt zusammen. Nach dem industriellen Schwerpunkt Rhina, der ein Jahr zuvor einverleibt worden war, besitzt Laufenburg nun mit Stadenhausen auch einen landwirtschaftlichen Rückhalt im Stadtgebiet.