Kabelgebundener Zugang zum schnellen Internet wird neu zur Verfügung gestellt bis zum Jahreswechsel in der Altstadt, bis etwa im Herbst 2021 im östlichen Teil des Wohnquartiers Rappenstein und im westlichen Teil des Stadtteils Binzgen sowie sukzessive vom ersten bis dritten Quartal 2022 in den Stadtteilen Rotzel und Hochsal. In Rotzel und Hochsal baut die Stadt selbst das Glasfasernetz aus. In Laufenburg und Binzgen ist mit Unterstützung der Stadt die Privatfirma Stiegeler Internet Service tätig. Die Planer gaben am Montag im Gemeinderat einen Überblick über Umfang und Zeitrahmen des Ausbaus.

Bereits kommende Woche wird Stiegeler Internet Service damit beginnen, in der Laufenburger Altstadt das Breitbandnetz auszubauen. Der Ausbau erfolgt hier „Fibre to the Curb“ (FTTC), dies bedeutet, dass ein Glasfaserkabel bis zum nächsten Verteilerkasten liegt. Von dort werden die Daten über die Kupferkabel bis zum Endkunden weitergeleitet. Möglicherweise bereits Ende dieses Jahres, spätestesn Anfang 2021 soll Internet über „Very High Speed Digital Subscriber Line“ (VDSL) für folgende Gebäude zur Verfügung stehen: Bahnhofstraße 2 bis 5, Halde 1 bis 13, Hauptstraße 1 bis 33.

Wie sehr die digitale Infrastruktur die Laufenburger bewegt, zeigte sich in der Fragestunde für Bürger, mit der wie stets die Sitzung eröffnet wurde. Gleich drei Bürger meldeten sich zu dem Thema zu Wort, darunter der ehemalige Luttinger Ortsvorsteher Bernhard Gerteis, der an die Stadtverwaltung und an den Gemeinderat appellierte: „Bitte versorgen sie auch Stadenhausen!“ Weil Stiegeler in Binzgen zunächst nur das Wohnquartier Hammer ausbaut, äußerten zwei Bürger aus dem Stadtteil die Sorge, dass sie keinen Zugang zum schnellen Internet mehr erhalten könnten: „Wird die Gemeinde dort tätig oder bleiben das dunkle Flecken?“

Die Pläne für Rappenstein-Ost und Binzgen Voraussichtlich nach dem Winter will Stiegeler hier den ersten Bauabschnitt in Angriff nehmen. Der Ausbau erfolgt „Fibre To The Home“ (FTTH). Dabei werden Gebäude mit Glasfaser bis in die Wohnungen ausgestattet. Auf Basis der eingegangenen Verträge wurden folgende Straßen in den ersten Bauabschnitt aufgenommen: In Laufenburg Alter Rank, Brunnenmatt, Codmanstraße, Fischer-Rueb-Straße, Heinrich-Laufenberg-Straße 1 bis 11, Hermann-C.-Starck-Straße, Rappensteinstraße 8 bis 55, Wilhelm-Kiefer-Weg; in Binzgen Fabrikstraße, Ahornstraße, Enzenmatt, Erlenstraße, Fridolin-Lauber-Straße, Hammermattstraße, Hochrüttestraße, Mühlemattstraße, Oberer Jurablick, Schweizerblick, Unterer Jurablick, Gaißbühlstraße, Todtmooser Straße. Im Moment werden die Tiefbauarbeiten ausgeschrieben. Der Bereich soll ab dem 3. Quartal 2021 versorgt sein. Weitere Teile Binzgens sollen in einem zweiten Bauabschnitt folgen.

Bürgermeister Ulrich Krieger erklärte nochmals kurz, weshalb die Stadt nicht überall wie in Rotzel und Hochsal als Bauherr auftreten kann. Der Ausbau eines kommunalen Ortsnetzes ist nur dort möglich, wo privatwirtschaftliche Anbieter bisher kein eigenes Netz anbieten und auch keine Absichten zum Ausbau eines solchen Netzes bekunden. Ist beides der Fall, muss zunächst formell ein Marktversagen festgestellt werden, erst dann darf die Kommune selbst ein Breitbandnetz bauen.

Rotzel und Hochsal haben 2022 schnelles Internet In Rotzel und Hochsal beginnt der Breitbandausbau durch die Stadt wahrscheinlich im März 2021. Rund 90 Prozent aller Gebäudeeigentümer haben mit der Stadt einen Anschluss vereinbart. Die Inbetriebnahme des Breitbandnetzes soll Zug um Zug erfolgen, also vom 1. bis zum 3. Quartal 2022. Stiegeler Internet Service wird im Auftrag der Stadt den Betrieb übernehmen.

Felix Stiegeler, Geschäftsführer der Stiegeler Internet Service, erklärte, dass in der Altstadt ein Glasfaserausbau nur sehr schwer umzusetzen wäre. Deshalb werde hie Glasfaser nur bis zum Verteilerkasten verlegt, von dort würden die Daten über Kupferkabel weitergeleitet. Seine Firma werde in Binzgen nach dem ersten Bauabschnitt definitiv weitere Bereiche auszubauen. Die Ausschreibung für den zweiten Bauabschnitt werde bereits vorbereitet, dieser solle nahtlos an den ersten anschließen.

Der Gemeinderat vergab die Arbeiten für Rotzel und Hochsal zum Angebotspreis von 3,73 Millionen Euro an die Firma Stark-Energies aus Ludwigsburg. Sie baue bereits unter anderem in St. Blasien das Ortsnetz, erklärte Planer Hardy Gutmann aus Höchenschwand. Stark wird in Rotzel 6,7 Kilometer Leitungsgräben anlegen und 75 Hausanschlüsse herstellen, in Hochsal 6,8 Kilometer Leitungsgräben und 93 Hausanschlüsse. 192 Hauseigentümer in beiden Stadtteilen sorgen für ihre Hausanschlüsse selbst.