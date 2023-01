Das Rehmann-Museum hat die neue Saison 2023 mit einem Neujahrskonzert eröffnet. Dort wurde am Rande der Veranstaltung eine wichtige personelle Veränderung bekannt: Kurator Tyrone Richards geht neue Wege. Dies bestätigte Geschäftsführerin Patrizia Solombrino auf Anfrage dieser Zeitung: „Tyrone Richards verlässt uns.“

Auf der Homepage des Museums befindet sich der Hinweis, dass ein neues Teammitglied als Kurator oder Kuratorin per 1. März 2023 oder nach Vereinbarung gesucht wird. Der Stiftungsrat hatte Richards 2018 zum neuen Kurator gewählt. Seine Tätigkeit umfasste die Umsetzung und Konzeptionierung von Ausstellungsprojekten. Unter anderem hatte er die Retrospektive von Erwin Rehmann sowie die aktuelle Ausstellung „Spitzentanz“ betreut. Daneben war Richards auch anderweitig tätig – zum Beispiel als Kurator der Ausstellung „Kunst Lokal“ 2022 in Rheinfelden.

Das Nähmaschinen Quartett setzt sich aus jungen Musikern aus München und der Schweiz zusammen. Es besteht aus Alosha Uysal am Sopransaxophon, Simon Harscheidt an der E-Gitarre, Stanislaw Sandronov am Bass und Schlagzeuger Simon Japha. Letzterer war verhindert und wurde durch Daniel Scheffels ersetzt.

Das Nähmaschinen Quartett war erstmals an der Eröffnung der Ausstellung „Spitzentanz“ von Daniel Waldner letzten September zu hören. Die kleine Kostprobe machte Lust auf mehr.

Gut geölt. Das Nähmaschinen Quartett eröffnete die Saison 2023 im Rehmann Museum. Bilder: Peter Schütz

Am Samstag folgte ein über einstündiges Konzert mit teilweise ausufernden, aber nie ermüdenden Kompositionen. Das Nähmaschinen Quartett demonstrierte ein lässiges Zusammenspiel, das trotz zahlreicher Solo-Ausflüge durchgehend kompakt wirkte. Die vier Musiker nahmen sich die Zeit, ihre individuelle Klasse mit freien Improvisationen zu unterstreichen. Das Publikum reagierte mit viel Applaus.

Was das Nähmaschinen Quartett auch auszeichnete: seine ganz eigene Auffassung von Jazz. Mühelos fügten sich die solistischen Einlagen in Melodien, die sich wie von Zauberhand überraschend einstellten. Die Band spielte Stücke aus einem neuen Album, welches im Frühjahr 2023 erscheinen soll. „Für uns ist es deshalb ein besonderes Konzert“, erklärte Gitarrist Simon Harscheidt. Ungewöhnlich war der Schluss des Konzerts, als Harscheidt sagte: „Entweder ihr geht jetzt oder wir spielen noch ein Stück.“ Klarer Fall: Das Publikum wünschte eine Zugabe.

Am 22. Januar wird das ausgefallene Weihnachtskonzert mit Thomas Hofmann und Ingo Anders nachgeholt.