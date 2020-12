Auch in Laufenburg befinden sich zahlreiche kommunale ab heute im bundesweit verordneten Lockdown. Für dringende Dienstgeschäfte weiter geöffnet bleibt das Rathaus. Doch sind Behördengänge dort in diesem Jahr nur noch in dieser und bis Mitte nächster Woche möglich. Von Heiligabend bis Dreikönig ist die Stadtverwaltung für jeglichen Publikumsverkehr geschlossen. Darauf wies am Montag im Gemeinderat Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Schäuble hin. Schäuble leitete die Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Ulrich Krieger, der gesundheitlich verhindert war.

Das Rathaus kann noch bis 23. Dezember und dann wieder ab 7. Januar nach vorheriger Terminvereinbarung für dringende Dienstgeschäfte aufgesucht werden. Termine müssen direkt beim jeweils zuständigen Mitarbeiter vereinbart werden. Darüber hinaus sind Terminvereinbarungen von Montag bis Freitag von 8 – 12 Uhr telefonisch unter 07763/806-701 mit dem Bürgermeister, unter -101 für Hauptamt, Tourist-Info, Liegenschaften und Kindergartenverwaltung, unter -210 für Ordnungsamt, Bürgerservice, Einwohnermelde-, Pass- und Standesamt, unter -321 für Stadtkasse und Stadtkämmerei, unter -331 für die Stadtwerke und unter -401 für das Bauamt möglich. Die Tourist-Info ist heute bis mindestens 10. Januar geschlossen.

Die Hans-Thoma-Schule und die Hebelschule sind ab heute wie alle anderen Schulen in Baden-Württemberg bis einschließlich 10. Januar geschlossen. Die Hans-Thoma-Schule bietet für die Abschlussklassen W9 und R10 Fernlernunterricht an. Kinder der Klassen 1 bis 7 werden bis 22. Dezember in Notgruppen betreut, wenn deren Eltern beruflich unabkömmlich sind, keine andere Betreuungsmöglichkeit sehen und sie bis gestern angemeldet wurden. Die Hans-Thoma-Schule teilt auf ihrer Homepage (www.hts-laufenburg.de) mit, dass es nicht für jede Klasse eine eigene Notgruppe geben wird, jedoch Grund- und Sekundarschüler auf jeden Fall getrennt untergebracht werden sollen. Pro Gruppe werden maximal 12 Schüler von 7.30 bis 12.40 Uhr von Lehrkräften betreut aber nicht nach Lehrplan unterrichtet.

Die sechs kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen sowie der katholische Kindergarten Hochsal sind ebenfalls ab heute bis einschließlich 10. Januar geschlossen. Wie die Schulen bietet auch jeder Kindergarten beruflich unabkömmlichen Eltern eine Notbetreuung an, für die die Kinder bis zum gestrigen Dienstag angemeldet werden mussten.

Im Waldstadion, in den städtischen Hallen und sonstigen städtischen Gebäuden ist ein Übungs- und Trainingsbetrieb ist bis auf Weiteres nicht möglich. Die städtischen Hallen sind für die Vereinsnutzung gesperrt.

Bürgermeisterstellvertreterin Schäuble verlas am Montag im Gemeinderat den von Bürgermeister Krieger verfassten Jahresrückblick. Darin geht dieser auch die Belastungen ein, die die Bekämpfung der Corona-Pandemie für die ganze Gesellschaft, aber auch den öffentlichen Dienst und vor allem das Gesundheitswesen bedeute: „Es gibt keinen, der die Pandemie nicht zu spüren bekommen hat.“

Vier Mal – mit dem jüngsten Lockdown sogar fünf Mal, wie Schäuble ergänzte – habe die Stadtverwaltung den Kindergartenbetrieb neu organisieren müssen, der Schulbetrieb sei mindestens genauso oft umgekrempelt worden. Für die städtischen Hallen seien neue Belegungspläne ausgearbeitet worden – um sie dann trotzdem zu schließen. Für alle kommunalen Einrichtungen von der Bücherei bis zu den Technischen Betrieben seien Hygienepläne erarbeitet worden. Die Stadtverwaltung habe Vereine, Betriebe, Restaurants und Bürger beraten, Amtshilfe für das Gesundheitsamt geleistet, Quarantänen und Ladenschließungen überwacht.

Seit März habe Corona den städtischen Mitarbeitern Tag und Nacht, sieben Tage die Woche in allen Bereichen viel abverlangt, schrieb Krieger weiter. „Wir alle können stolz auf unsere städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, aber auch in den nachgeordneten Einrichtungen wie zum Beispiel den Schulen und Kindergärten sein, die sich so engagieren.“ Stellvertretend für alle nannte der Bürgermeister in seinem Rückblick Martina Bögle, bei der als Leiterin des städtischen Krisenstabes seit März die Fäden zusammenliefen.