von sk

Auch nach ihrer Probezeit als Pfarrer werden Regine Born und Michael Born in Laufenburg bleiben. Dies teilt die evangelische Kirchengemeinde Laufenburg in einer Presseinformation mit. Die seit 2017 vakante Pfarrstelle in Laufenburg kann zum 1. März neu besetzt werden. Pfarrerin Regine Born und Pfarrer Michael Born, die in Stellenteilung seit März 2018 in Laufenburg ihren Probedienst absolvierten, wurden vom evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe auf diese Stelle berufen. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach den drei Jahren Probedienst in Laufenburg bleiben können. Wir fühlen uns hier beruflich und familiär sehr wohl“, sagt Pfarrer Michael Born.

Auch der Kirchengemeinderat habe sich einstimmig für eine Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit ausgesprochen, sagt Pfarrerin Regine Born. Dekanin Christiane Vogel (Waldshut) hatte sich ebenfalls für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit eingesetzt: „Ich bin sehr froh, dass das Ehepaar Born die Stelle in Laufenburg besetzt. Durch ihre junge und dynamische Art bereichern sie uns im Kirchenbezirk.“

Nach dem Theologiestudium in Krelingen, Marburg und Tübingen arbeiteten Regine und Michael Born eine Zeitlang in einem Projekt für „Neue Formen von Gemeinde“ und engagieren sich nach wie vor bei Churchconvention (www.churchconvention.de), einem Netzwerk für inspirierende und zukunftsweisende Arbeit in Kirche und Gemeinde.

Den experimentierfreudigen Blick auf Kirche und Gemeinde haben sie auch nach Laufenburg mitgebracht und bereits erprobt: So starteten sie während ihrer dreijährigen Probezeit thematische Predigtserien, ein Fest mit Taufen im Rhein und verschiedene Kirchenexperimente wie zum Beispiel Gottesdienste im Parkhaus oder beim Joggen während der Corona-Zeit. „Der Blick raus aus den Kirchenmauern zu Menschen, die mit Kirche bisher nichts oder wenig anfangen konnten, ist für uns immer wieder Ansporn auch mal etwas Neues auszuprobieren“, sagt Pfarrerin Regine Born.

Die Amtseinführung

Am 21. März wird das Pfarrehepaar Born von Dekanin Vogel in einem Gottesdienst ins Amt eingeführt. Die Gemeinde plant Möglichkeiten, daran auch digital teilnehmen zu können. Weitere Informationen stehen im Internet (www.ekilauf.de/einfuehrung).