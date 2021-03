In Zusammenarbeit mit der Stadt Laufenburg bietet das Rote Kreuz Laufenburg-Luttingen ab sofort dreimal wöchentlich kostenlose Covid-19-Schnelltests an. Erstmals heute können sich Einwohner Laufenburgs und seiner Stadtteile im DRK-Gemeinschaftshaus Luttingen auf das Virus testen lassen. Dienstags und donnerstags sind Testungen abends 18 bis 20 Uhr möglich, samstags 14 bis 17 Uhr.

Mit den zusätzlichen Testmöglichkeiten wolle das örtliche DRK die bestehenden Angebote erweitern und mithelfen, die sogenannte dritte Corona-Welle zu brechen, erklärte Bruno Sonnenmoser für den DRK-Ortsverein. „Wir sehen das als ergänzendes Angebot insbesondere für Berufstätige an.“ In Laufenburg bieten bereits zwei Arztpraxen (Ärztezentrum Hochrhein sowie Ärzte am Hochrhein) sowie die Apotheke im Laufenpark die Möglichkeit an, dort einmal in der Woche den vom Bund finanzierten Schnelltest zu machen.

Das DRK Laufenburg-Luttingen bot in seinem Gemeinschaftshaus Luttingen seit 13. Februar bereits dreimal die Möglichkeit zu Corona-Schnelltests an. 87 Personen nutzten an drei Samstagen das Angebot. Sie mussten bisher allerdings den Selbstkostenpreis in Höhe von 20 Euro pro Test tragen. Nun erhält das DRK Tests und Schutzanzüge von der Stadt Laufenburg aus dem Notfallkontingent des Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt und ist deshalb in der Lage, kostenlose Tests anzubieten.

Wer sich testen lassen möchte, muss die Corona Schutzmaßnahmen einhalten und mindestens eine medizinische Mund-Nase Bedeckung tragen sowie ein Ausweisdokument vorlegen. Nach erfolgtem Abstrich durch geschulte Rotkreuz-Helfer kann das Ergebnis nach gut 15 Minuten abgelesen werden. Über das Ergebnis erhalten die Teilnehmer eine schriftliche Bestätigung. Eine negative Testung entbindet nicht von der Einhaltung der aktuellen Regelungen der Landesregierung. Bei einem positiven Testbefund wird das Gesundheitsamt informiert.

Getestet werden laut Mitteilung des DRK Laufenburg-Luttingen ausschließlich symptomfreie Personen, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Minderjährige Personen werden nur in Begleitung Erziehungsberechtigter getestet.