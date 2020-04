von Peter Meister

Tief beeindruckt von der Bedeutung des von Pfarrer Günter Hirt gegründeten Lebenshauses im Busch in Uganda und persönlich bereichert von dem Erlebten, ist die Laufenburger Zimmerermeisterin Gabi Schäuble von ihrem Arbeitseinsatz gesund zurückgekehrt. Wenn sie von den Kindern erzählt, die ohne das Lebenshaus keine Lebenschance hätten, und von der Liebe, mit denen sie von den Ordensschwestern und dem Personal umsorgt werden, dann sprudelt es förmlich aus ihr heraus. Und der eigentliche Auftrag, ein Dach für den erweiterten Küchenbereich zu bauen, tritt dabei schon fast in den Hintergrund.

Gabi Schäuble und Rudi Huber mit einem Helfer beim Bau des Küchendaches. | Bild: Raphael Rehm

„Wo bin ich da hingekommen, auf was habe ich mich da eingelassen?“ Das habe sie gedacht, als sie mit ihren Begleitern Rudi Huber aus Riegel und seiner Partnerin Eva Bartmann in den frühen Morgenstunden auf der ausgefahrenen Schotterstraße Richtung Lebenshaus in der Region Kyato im Kalungu-Distrikt mitten im Busch gebracht wurde. Sie sah die Menschenmengen an Wegesrand, Tagelöhner, die auf Arbeit warteten, und somit gleich zu Beginn „das große Elend in einem wunderschönen Land“.

Im Lebenshaus wurden sie mit einer Herzlichkeit empfangen, die überwältigend war. Und so gehen die Schwestern und Mamis, wie die Betreuerinnen heißen, auch mit den Kindern um, sagt Gabi Schäuble bestimmt. Die Mamis seien rund um die Uhr bei den Kindern, auch nachts, damit die meist traumatisierten Kleinen nicht alleine sind.

„Wer es nicht selbst erlebt hat, kann nicht ermessen, was das Lebenshaus nicht nur für die Kinder, sondern auch für die in Lehmhütten wohnenden armen Menschen bedeutet“, sagt die Zimmerermeisterin und stellvertretende Bürgermeisterin von Laufenburg. Sie ist voll des Lobes für alle, die diese Stätte der Geborgenheit und der Zuversicht aufgebaut haben. „Es ist wie ein kleines Paradies inmitten großen Elends.“

Wann immer es ging, widmete sich Gabi Schäuble den Kindern. | Bild: Raphael Rehm

Gabi Schäuble hat nicht nur miterlebt, wie gut es den Kindern geht und wie sie sich entwickeln, nachdem viele in einem hoffnungslosen Zustand „eingeliefert“ wurden. Sondern auch, wie überlebenswichtig das Lebenshaus für die Menschen im Umkreis geworden ist. Hier können sie in Kanistern sauberes Trinkwasser holen, hier erfahren sie medizinische Betreuung. Das Haus ist gut geführt, versichert Gabi Schäuble. Die Leiterin, Schwester Maria, fahre eine klare Linie, wisse was wichtig und richtig ist. „Sie hat ein so großes Herz.“

Unterstützen Das Spendenkonto der Projekthilfe Uganda Bruchsal: IBAN DE57 6606 1724 0023 010801, BIC GENODE62WGA; Volksbank Stutensee-Weingarten, Verwendungszweck: Lebenshaus, Adressangaben für eine Spendenquittung nötig. Wer eine Patenschaft übernehmen will, kann sich per E-Mail an Pfarrer Günter Hirt (Father.hirt@googlemail.com) wenden.

Derzeit gehen 47 Kinder in die Schule, für die das Lebenshaus das Schulgeld bezahlt. Den Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen, sei ohne Alternative, denn nur so könnten die Kinder im Leben Fuß fassen, sagt die Fachfrau aus Laufenburg. Sonst würde man sie nach ihrer Zeit im Lebenshaus wieder ins völlig Ungewisse entlassen müssen.

Das Lebenshaus benötige pro Monat zwischen 3000 und 4000 Euro Zuwendungen aus Deutschland, damit es überleben könne. Damit werde die Verpflegung und Versorgung bestritten, werden die Bediensteten bezahlt und auch das Schulgeld. Deshalb bittet Gabi Schäuble nicht nur um weitere Spenden, sondern sie plädiert auch leidenschaftlich für die Übernahme sogenannter fester Patenschaften. Dabei geht es um mindestens 30 Euro pro Monat, die per Dauerauftrag an das Lebenshaus gehen. Anders als bei spontanen Spenden, kann die Leitung mit diesem Geld garantiert rechnen.

„Was sind 30 Euro im Monat, gemessen an dem, was damit bewirkt werden kann?“ Schäuble habe sich jetzt verlässlich davon überzeugen können, dass jeder Euro segensreich verwendet werde und nicht in bürokratischen Strukturen versinke. „Dafür bürgen Pfarrer Hirt und sein Team.“ Daran gibt es für Gabi Schäuble keinen Zweifel.

Ach ja, da war doch noch das Dach: „Das Dach haben wir mit für uns unkonventionellen Methoden aufgebaut. Das war eigentlich kein Problem. Sich mit dem begnügen, was man eben hat, und das Beste daraus machen, ist auch eine Erfahrung“, sagt Schäuble.

Mit Heinz und Adelheid Lüthy hat es 2013 angefangen. Sie waren die ersten aus der Seelsorgeeinheit. Ihrem Beispiel folgten acht weitere Helfer aus der Seelsorgeeinheit. Rohbau, Tiefbrunnen für reines Trinkwasser, Photovoltaik-Anlage für eigene Stromversorgung, Aufbau eigener Landwirtschaft für gesunde Ernährung und in jüngster Zeit die Entwicklung einer medizinischen Basisversorgung, auch für die Menschen im Umkreis, sind die wichtigsten Stationen seit der Gründung des Lebenshauses.