von Werner Probst

Walter Schlachter aus Grunholz feiert am Samstag, 5. September, seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar erfreut sich einer so guten Gesundheit, dass die Pflege des großen Gartens und der Anlage beim Haus für ihn noch keine Schwierigkeit bedeutet.

Walter Schlachter ist ein Luttinger Urgestein. Er besuchte dort die Volksschule und machte bei der Firma Josef Eckert eine Mechanikerlehre. Bei der Albbrucker Firma Pfrommer verdiente er später sein Geld, ehe er zur Firma Hegi in der Schweiz wechselte und 2005 in Ruhestand ging.

1970 heiratete Walter Schlachter seine Ehefrau Jutta. Im Elternhaus des Mannes wurde eine Wohnung bezogen. Drei Kinder kamen auf die Welt. Das landwirtschaftliche Anwesen wurde im Laufe der Jahre umgebaut und ist heute auch die Wohnung einer Tochter.

Gerne erinnert sich Walter Schlachter an die Zeit, als öfter der Urlaub in Spanien am Meer verbracht wurde, aber auch daran, als er Jahrzehnte seine Stimme im Luttinger Kirchenchor erklingen ließ. Der Grunholzer Feuerwehr gehörte er an und ist heute immer noch bei den Zusammenkünften der Feuerwehrsenioren mit von der Partie. Langeweile kennt Walter Schlachter nicht. Gerne unternimmt er noch einen Spaziergang und freut sich, dass er die gute Küche seiner Frau noch uneingeschränkt genießen kann. Neben seiner Frau und den Kindern werden auch vier Enkelkinder zu den Gratulanten gehören.