Mit rund 250.000 Euro bezuschusst das Land Baden-Württemberg aus seinem Förderprogramm Kommunaler Straßenbau den Bau zweier Brückenbauwerke in den Gemeinden Murg und Laufenburg. Wie das Ministerium für Verkehr am Dienstag mitteilte, erhält die Gemeinde Murg 139.000 Euro für die Sanierung der Brücke an der Fabrikstraße über die Murg, die Stadt Laufenburg erhält 114.000 Euro für den Neubau der Brücke an der Jahnstraße über den Schreiebach im Stadtteil Rhina.

In Rhina ist die in den 1930er Jahren erbaute Schreiebach-Brücke seit Dezember 2019 wegen Baufälligkeit für den Kraftverkehr gesperrt. Im Oktober 2020 hatte der Gemeinderat Laufenburg beschlossen, die Brücke durch einen Neubau zu ersetzen, der Bau sollte wegen der hohen Kosten aber erst nach einem positiven Zuschussbescheid erfolgen. Von den 700.000 Euro Baukosten will das Land 114.000 tragen. Statt der erhofften 50 sind dies nur etwas über 16 Prozent. Als Baubeginn war bisher der Mai 2022, als Datum der Fertigstellung Ende 2022 vorgesehen.

Die Murgbrücke kann wegen Korrosion nicht mehr voll belastet werden. Der Gemeinderat Murg hatte den Beginn der Baumaßen ebenfalls vom Eingang von Fördermitteln abhängig gemacht. Von den auf 232.000 Euro geschätzten Kosten einer Sanierung trägt das Land mit 139.000 Euro Fördersumme stolze 60 Prozent. Laut Bauamtsleiter Karl-Heinz Peter könnte die Sanierung diesen Herbst oder nächstes Frühjahr beginnen.