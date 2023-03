Klein aber oho ist das Harmonika-Orchester Laufenburg, das am Freitag seine Hauptversammlung im Gasthaus „Kranz“ in Schachen abhielt. Zu ihr waren zehn der elf aktiven Mitglieder sowie die Laufenburger Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Schäuble gekommen. Sie lobte in ihrem Grußwort den kleinen Verein wegen seiner gelungenen Kirchenkonzerte und der Arbeitsgemeinschaft an der Hans-Thoma-Schule für acht Zweitklässler.

In ihrem Tätigkeitsbericht ging Corina Heller, eine der drei Vorsitzenden, die den Verein gemeinsam führen, auf die harmonischen Verhandlungen ein, die sie mit dem Harmonika-Orchester Murg geführt haben. Beide Orchester bilden seit September 2022 eine Spielgemeinschaft. Dieser Schritt war notwendig geworden, da die Anzahl der aktiven Mitglieder nicht mehr ausreicht, um ein Konzert auf die Beine zu stellen. Die beiden Vereine schlossen sich aber nicht zusammen, sondern behalten ihre Eigenständigkeit

Seinen einzigen Auftritt hatte das Orchester beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Laufenburg am 22. Mai 2022. Weitere Termine, die nach der Corona-Pause stattfanden, waren unter anderem der Projektwettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse, bei der das HO Laufenburg den 8. Platz erreichte, gemeinsame Proben mit dem HO Murg, der Kinderspielzeug- und Frauenflohmarkt in Hochsal und die Weihnachtsfeier mit den Ausbildungsgruppen. Viel Mühe macht sich das HO mit der Akkordeon-AG und der Betreuung von 18 Auszubildenden.

Für dieses Jahr ist am 29. April das Jahreskonzert der Spielgemeinschaft in Murg, am 13. Mai das Jahreskonzert mit der Spielgemeinschaft in Laufenburg, bei der gleichzeitig das 70-jährige Vereinsjubiläum gefeiert wird, sowie der Auftritt beim Weinfest in Luttingen, das am 2. Juli stattfindet, geplant. Außerdem finden wieder etliche Flohmärkte statt.

Bei den anstehenden Wahlen eines Teils des Vorstands wurden Co-Vorsitzende Corina Heller und Schriftführer Ralf Rotzinger einstimmig wiedergewählt. Ebenso können die Kassenprüferinnen Renate Ebner und Manuela Schmidle ihr Amt für weitere zwei Jahre wahrnehmen. Den Kassenbericht von Andrea Geißelhardt, den Corina Heller vortrug, schloss mit einem Plus ab. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurde Co-Vorsitzende Sabrina Muñoz-Gerteis mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß geehrt.

Der Verein: Das Harmonika-Orchester Laufenburg wurde 1953 gegründet und besteht derzeit aus elf aktiven Musikern, 18 Auszubildenden und 75 Passivmitgliedern. Die musikalische Leitung trägt Vadim Federov. Die Vorsitzenden des Vereins sind Sabrina Muñoz-Gerteis, Corinna Heller und Martina Frei. Weitere Informationen auf der Homepage: ho-laufenburg.de/.