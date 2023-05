Nach langer Pause konnte die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg wieder einmal ein Jahreskonzert in der Rappensteinhalle Laufenburg absolvieren. Der krankheitsbedingt von November auf Mai verschobene Auftritt stellte nicht nur für Dirigent Illia Kravchenko eine Premiere dar, sondern auch für die Jungmusikerinnen Lara Sutter, Josephine Oeschger und Lotte Schulz an der Querflöte sowie Melina Mönig an der Klarinette.

Nathalie Winands führte durch das Programm. Dieses wurde mit dem Konzertmarsch „Arsenal“ eröffnet, der anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Blasorchesters des belgischen Eisenbahnarsenals komponiert worden ist. Danach entführte die Stadt- und Feuerwehrmusik ins malerische Ammerland, dessen vielseitige Landschaften im gleichnamigen Stück musikalisch porträtiert werden.

Die anschließende „New Barock Suite“ vereinte barocke Motive mit Elementen der zeitgenössischen Musik und machte deutlich, warum sich in der Zeit des Barock die Instrumentalmusik als eigenständige Kategorie etablierte. Weiter ging es mit dem Marsch „Children of the Shrine“, welcher den wohltätigen Shriner-Kinderkrankenhäusern gewidmet ist und dem Werk „Men of Ohio“, das dem ehemaligen US-Präsidenten Warren Harding zu Ehren komponiert wurde.

Bernhard Bächle (Tuba) konnte für 50-jährige aktive Blasmusiktätigkeit geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt werden. | Bild: Michelle Güntert

Vor der Pause durfte Vorsitzende Kathrin Thoma ein langjähriges Mitglied für 50-jährige Blasmusiktätigkeit mit der großen goldenen Ehrennadel auszeichnen. Tubist Bernhard Bächle verbrachte zwar nicht die gesamte Zeit bei der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg, wurde aber für seine Verdienste dennoch zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Für ihn und zwei weitere treue Mitglieder, die bereits bei der Generalversammlung des Vereins geehrt werden konnten, spielte die Stadt- und Feuerwehrmusik den Ehrungsmarsch „Großherzog Friedrich von Baden“.

Nach der Pause ging es stimmungsvoll mit dem Robbie-Williams-Medley „Let me entertain you“ sowie dem Bon-Jovi-Rock-Mix weiter. Es schloss sich die Melodie des Disneyfilms „The Beauty and the Beast“ an, die die Geschichte von Belle und dem Biest erzählt, dessen Fluch sie aufzuheben vermag. Das irische Volkslied „The Rakes of Mallow“ führte im Anschluss wieder in eine traditionelle Stilrichtung. Zum Abschluss des vielseitigen Konzertes spielte die Stadt- und Feuerwehrmusik das Lied „Bad bad Leroy Brown“ des Folksängers Jim Croce und das Liebeslied „Can‘t take my eyes off you“.

Dirigent Illia Kravchenko, der sichtlich Spaß beim Dirigieren hatte, durfte sich nach seiner gelungenen Premiere über einen Dirigentenstuhl für die zukünftigen Proben mit der Stadt- und Feuerwehrmusik und einen Blumenstrauß von seiner Mutter freuen.