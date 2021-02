Wie groß der Bedarf an Corona-Antigentests ist, hat sich bei der Weihnachtsaktion des Roten Kreuzes in Säckingen und Tiengen am 23. Dezember gezeigt. Gerade viele ältere Bürger leben derzeit isoliert. Ein Besuch von den engsten Familienangehörigen oder der Besuch in einem Alten- oder Pflegeheim stellt sich momentan als große Herausforderung oder sogar als Hürde dar. Gründe, die einen Schnelltest notwendig machen, gibt es genügend.

Gerade zum Valentinstag, wo viele im Rahmen der Corona-Regeln Eltern oder Großeltern besuchen möchten, möchte das DRK Laufenburg-Luttingen laut Pressemittteilung deshalb ein kleines Stück mehr Sicherheit gewähren und bietet am kommenden Samstag, 13. Februar, von 9 Uhr bis 12 Uhr in seiner Unterkunft im Gemeinschaftshaus Luttingen, Scheffelstraße 2, in Laufenburg Testmöglichkeiten an.

Die Testungen werden durch speziell hierfür eingewiesene ehrenamtliche Helfer mit Hilfe eines Nasenabstrichs und Antigentests durchgeführt.

Wer sich testen lassen möchte, muss die Corona-Schutzmaßnahmen einhalten und eine medizinische Maske tragen. Nach erfolgtem Abstrich durch den Rotkreuz-Helfer kann das Ergebnis nach gut 15 Minuten abgelesen werden. Über das Ergebnis erhalten die Teilnehmer eine schriftliche Bestätigung mit einer Gültigkeit von 48 Stunden. Ist das Ergebnis negativ, liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 97 Prozent keine Infektion vor. Eine negative Testung entbindet nicht von der Einhaltung der aktuellen Pandemie-Regelungen der Landesregierung.

Getestet werden ausschließlich symptomfreie Personen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Für den Abstrich berechnet das DRK pro Person 20 Euro, um die entstehenden Kosten zu decken, diese ist vor Ort zu entrichten.

Weitere Fragen können per E-Mail an info@drk-laufenburg-luttingen.de gerichtet werden.