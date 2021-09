Am Montag startet wieder der Unterricht. An den Schulen in Laufenburg und Murg sind alle Lehrerstellen besetzt. Bei der Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen gehen die Schulen unterschiedliche Wege.

Die Hans-Thoma-Schule in Laufenburg, die Murgtalschule in Murg und die Grundschule Niederhof starten mit einer ausreichenden Zahl an Lehrkräften jedoch immer noch unter Corona-Bedingungen ins neue Schuljahr. Corona-Tests werden an allen drei Schulen