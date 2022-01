von Andrea Worthmann

Man merkt Inhaberin Denise Soares de Carvalho und ihrem Mann Ricardo die Traurigkeit an, als sie anfangen, zu erzählen, warum sie nun auf Ende Januar das „Café 89“ in Laufenburg/Schweiz schließen müssen. Es seien verschiedene Gründe, die dabei zusammenkommen. Zum einen sei das Familienleben durch den Betrieb auf der Strecke geblieben, zum anderen hätten die Corona-Maßnahmen das Geschäft letztlich in die Knie gezwungen.

Wirtin Denise Soares gibt das „Café 89“ in Laufenburg/Schweiz auf, es schließt Ende Januar. | Bild: Rcardo Soares de Carvalho

Hoffnungsvoll stimmten zuerst immerhin noch die für Januar und Februar geplanten Hochzeiten und Veranstaltungen, an denen die 32-Jährige den Apéro liefern sollte. Aber auch diese wurden abgesagt.

Bereits unter Corona-Auflagen eröffnete die Laufenburgerin im Oktober 2020 das „Café 89“ und ihr war durchaus bewusst, was das bedeutete. „Aber dass ganz geschlossen wird, haben wir uns nicht vorstellen können“, sagt Ricardo Soares de Carvalho, der vor allem die Phase mit Angeboten zum Mitnehmen meint: „Wer will schon im Regen raus und einen Kaffee holen, um ihn dann draußen zu trinken?“

Das habe sich dann nicht mehr rentiert. Dabei lief es anfänglich richtig gut. Sogar Besucherschlangen hätten sich draußen gebildet, um hineinzukommen. Das Café sollte mit einer gemütlichen Wohnatmosphäre viele Laufenburger anziehen und einladen. „Grundsätzlich hat das gut geklappt“, sagt Denise Soares de Carvalho, „aber je näher Corona wieder kam, desto weniger Gäste besuchten uns“, fasst sie die Entwicklung zusammen.

Besonders traurig macht das Ehepaar aber, dass es seine Stammkunden mit der Schließung enttäuschen muss. „Es gibt Gäste, die regelmäßig kommen, von denen wir sofort wissen, was sie möchten, sobald sie das Café betreten.“ Um diese Gäste tue es ihnen besonders leid. Auch weil es teilweise Menschen seien, die vorher gar nicht aus dem Haus gegangen sind, um einmal einen Kaffee zu trinken.

Zunächst steht die Familie nun an oberster Stelle. Ricardo Soares de Carvalho geht einer 100-Prozent-Stelle nach und seine Frau bleibt vorerst daheim bei den beiden Kindern. Dennoch gibt es bereits Vorhaben für eine neue Geschäftsidee, die aber nichts mit Gas­tronomie zu tun hat. Mehr möchten die Beiden vorerst nicht verraten. Das Café-Inventar soll verkauft werden. Ein Datum für diesen Verkaufstag steht noch nicht fest, aber es werde frühzeitig kommuniziert. Die Räume des Cafés werden zukünftig vom Atelier 78 genutzt werden, das sich direkt über dem „Café 89“ befindet.

Viel Herzblut und Zeit investiert

„Wir haben viel Zeit und Herzblut in unser Café gesteckt, um es unseren Gästen so schön wie möglich zu machen, und die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen“, fasst das Ehepaar zusammen. Wichtig ist es Denise und Ricardo Soares de Carvalho, einen besonderen Dank an die Stammkundschaft auszusprechen und sich gleichzeitig für die gute und übergreifende Zusammenarbeit mit dem ­Atelier 78 zu bedanken.