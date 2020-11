Die drei Einwände gegen die Bauvoranfrage zum Bau von zwei Mehrfamilienhäusern in der Luttinger Straße 5 (Buczek-Areal) bei der Ortschaftsratssitzung, die im Juli stattfand, waren laut Aussage des neuen Bauherren, erfüllt. Trotzdem erteilte der Ortschaftsrat bei seiner jüngsten Sitzung nicht sein Einvernehmen. Was bewog die Ortschaftsräte dazu, so eindeutig – das fehlende Einvernehmen erfolgte einstimmig – gegen den Bau der zwei Mehrfamilienhäuser zu plädieren?

Nachdem die Bauvoranfrage zum dritten Mal abgelehnt wurde, das erste Mal im Februar, das zweite Mal im Juli und das dritte Mal jetzt, waren die fünf Gäste, unter ihnen der Bauherr Stephan Brahmann, daran interessiert, was dieses Mal der Grund der Ablehnung war.

Im Februar war die Begründung, dass die eingereichten Baupläne, sowohl gegenüber der jetzigen Bebauung als auch gegenüber den umliegenden Gebäuden, überdimensioniert seien. Damit würde der Paragraf 34 der Bauverordnung, der vorschreibt, dass sich ein Gebäude in die Eigenart der umliegenden Gebäude einfügen müsse, nicht erfüllt. Ortsvorsteherin Michaela Kaiser empfahl dem Bauherren, seinen Antrag in abgespeckter Form erneut vorzulegen, damit man diesen dann wohlwollend prüfen könne.

Genehmigung in Aussicht

Im Juli reichte der Bauherr geänderte Pläne ein: für zwei Mehrfamilienhäuser mit 20 Wohnungen und 32 Stellplätzen, die – so die Aussage des Ortschaftsrates – wesentlich ansprechender seien, als die im Februar vorgelegte Variante. Der Ortschaftsrat stellte eine Genehmigung in Aussicht, wenn das Gebäude nicht in den Außenbereich reicht, die Stellplatzzufahrten besser gelöst werden und Spielplatzflächen im Innenbereich ausgewiesen werden.

Erneut Bedenken

Am Mittwoch legte der Bauherr, so wie er versicherte, so geänderte Pläne vor, die jedoch ebenfalls abgelehnt wurden. Stadtbaumeister Roland Indlekofer begründete die Stellungnahme der Bauverwaltung, dass wohl die Nutzung als Wohngebäude unproblematisch sei, in der Gesamtsumme das Grundstück, sowohl in der Grundfläche als auch in der Höhe maximal ausgeschöpft würde.

Die Gründe

Als Argument gegen eine Bebauung in vorgelegter Form zog das Bauamt einen Praxiskommentar zum Paragraf 34 der Bauverordnung zu Rate. Eine Planung nach Art der „Rosinenhöhe“, nach der das höchste Gebäude und die dichteste Besiedelung herangezogen wird, führt dazu, dass sich das neue Gebäude nicht in seine Umgebung einfügen wird.“ Dieser Argumentation schloss sich Roland Indlekofer an und empfahl dem Ortschaftsrat, sein Einvernehmen nicht zu erteilen. Es hängt nun davon ab, ob sich der Bauausschuss am Montag dieser Argumentation anschließt oder ob er die 20 Wohnungen genehmigt.