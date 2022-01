Laufenburg vor 2 Stunden

Das Altstadtteam entdeckt weitere mutwillige Zerstörung der Weihnachtsbeleuchtung

Beim Abdekorieren entdeckt das Laufenburger Altstadtteam am Samstag, dass Unbekannte auch fast alle Lichterketten an den Weihnachtsbäumen im Städtle zerrissen haben. Doch die Gruppe will sich dem Vandalismus nicht beugen.