von Charlotte Fröse

Weibliche Genitalverstümmelung, kurz FGM (Female Genital Mutilation, übersetzt Genitalverstümmelung), ist eine rituelle Praxis, die Frauen und Mädchen vor allem in Afrika körperliche und seelische Schäden zufügt, aber auch in der Tradition der Menschen einen festen Stellenwert hat. Heute am 6. Februar wird der Internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung begangen, um auf diese Form der Menschenrechtsverletzung aufmerksam zu machen.

Gedenktag 2003 wurde der 6. Februar von der UN-Menschenrechtskommission zum internationalen Gedenktag gegen

weibliche Genitalverstümmelung erklärt. Bei der weiblichen Genitalbeschneidung werden die Geschlechtsteile von Frauen und Mädchen teilweise entfernt oder beschädigt. Traditionell wird die weibliche Genitalverstümmelung unter anderem in 29 Ländern Afrikas praktiziert. Mit Aufklärung versuchen die Vereinten Nationen dem entgegenzuwirken. In etlichen Ländern ist die weibliche Genitalverstümmelung auf dem Papier verboten.

Weltweit sind gemäß der Weltgesundheitsorganisation 200 Millionen Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelung betroffen. Jedes Jahr werden weitere drei bis vier Millionen Mädchen und Frauen Opfer dieser Gewalt. In Deutschland sind nach der Dunkelzifferstatistik von Terre des Femmes rund 75.000 Frauen über 18 Jahre betroffen und rund 20.000 Mädchen sind davon bedroht, beschnitten zu werden.

Ein gemeinsames Ziel von Menschenrechts- und Frauenrechtsorganisationen ist und bleibt es, Betroffene zu erreichen und dafür zu kämpfen, dass weibliche Genitalverstümmelung baldmöglichst der Vergangenheit angehört. Dank jahrzehntelanger Bemühungen gilt FGM heute in den meisten Ländern als Straftat, die jedoch oftmals nicht geahndet wird.

Das Netzwerk Rafael ist ein Verein, der für die Abschaffung der weiblichen Genitalverstümmelung in Tansania arbeitet.

In Deutschland versucht der Verein durch Vorträge und diverse Aktionen auf das Problem der Genitalverstümmelung aufmerksam zu machen und Spenden für das Netzwerk Rafael zu sammeln. Mehr Infos im Internet (www.netzwerk-rafael.de).

Der in Niederwihl lebende Claes-Göran Dahlin, bis zu seinem Ruhestand lange Gynäkologe in Laufenburg, setzt sich zusammen mit seiner erst kürzlich verstorbenen Angelika Dahlin, seit vielen Jahren aktiv gegen die FGM im Netzwerk Rafael, hauptsächlich in Tansania, ein. „Langsam zeigen sich Früchte der jahrzehntelangen Aufklärungsarbeit„, betont Dahlin. Gezielte Aufklärungs-, Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit vor Ort sollen zeigen: Es gibt andere Wege.

Im Netzwerk Rafael sieht diese Arbeit unter anderem so aus, dass Mädchen und Frauen in Schutzhäusern leben, arbeiten und lernen können. Patenschaften und Spenden machen dies möglich. „Die jungen Frauen sollen eine alternative Zukunft und berufliche Perspektiven aufgezeigt bekommen“, erklärt Dahlin. Diese Frauen seien auch Multiplikatoren, welche die Aufklärungsarbeit weitertragen würden.

Claes-Göran Dahlin, im Bild ganz rechts, und seine kürzlich verstorbene Frau Angelika Dahlin (Zweite von links) reisten im Rahmen vom Netzwerk Rafael oftmals für mehrere Monate nach Tansania. | Bild: privat

Aufklärungsarbeit und eine Sensibilisierung für das Thema findet aber nicht nur in Afrika, sondern auch in Deutschland statt. „Das Thema FGM kommt auch zu uns und wir müssen lernen damit umzugehen“, erklärt Dahlin. Dabei sei es wichtig, sagte er, nicht nur darüber nachzudenken: Wie können wir die FGM verhindern, man müsse auch die Jahrtausende alte Tradition hinterfragen. Denn dem gesellschaftspolitischen Kampf für die nachhaltige Überwindung der patriarchalen Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung steht ein enormer emotionaler Druck auf die jungen Frauen und Mädchen unter dem Siegel von „Tradition“ und „Ehre“ gegenüber.

Zur Person Dr. med. Claes-Göran Dahlin, Gynäkologe im Ruhestand, ist stellvertretender Vorsitzender im Verein Netzwerk Rafael. Er lebte und arbeitete als Arzt in der Zeit von 1984 bis 1987 in Tansania. Von 1995 bis 2011 betrieb er seine Frauenarztpraxis in

Laufenburg. Er spricht Suaheli. Zusammen mit seiner im Januar verstorbenen Frau, Angelika Dahlin, Lehrerin für geistig Behinderte, die ebenfalls mehrere Jahre in Tansania lebte und die Landessprache beherrschte, reiste er in den vergangenen Jahren von Niederwihl aus oftmals für mehrere Monate nach Tansania.

Durch die seit rund einem Jahr grassierende Corona-Pandemie ist die Aufklärungsarbeit sowohl in Afrika wie in Deutschland schwieriger geworden. Reisen nach Afrika sind nahezu unmöglich, Kontakte nur digital möglich. Auch persönliche Treffen der Gruppen in Deutschland sind derzeit nur via Internet möglich.

Imelda Hayera (stehend) bei einem Aufklärungsseminar über weibliche Genitalverstümmelung im Rahmen vom Netzwerk Rafael. Im Bild ganz rechts: Dr. med. Claes-Göran Dahlin. | Bild: Netzwerk Rafael

Ins Stocken geraten sind auch Sammlungen dringend benötigter Spenden. So konnte beispielsweise, der über das Netzwerk Rafael von Claes-Göran Dahlin und seiner Frau Angelika Dahlin alljährlich organisierte Verkauf von Kerzen für das Netzwerk am Laufenburger Weihnachtsmarkt, pandemiebedingt nicht stattfinden. Auch wenn die Corona-Zeit das Thema der FGM mitunter in den Hintergrund treten lässt, appelliert Dahlin daran, nicht aufzugeben in den Bemühungen.