von Melanie Dramac

Still bleibt es auch in diesem Jahr leider wieder Ende Juli auf der großen Wiese oben in Grunholz. Bereits zum zweiten Mal wurde das legendäre Motorradfäscht Grunholz coronabedingt abgesagt. „Es tut uns saumäßig weh, auch in diesem Jahr muss unser Fäscht ausfallen“, so Harry Eschbach, der Frontmann der Motorradfreunde. Ursprünglich hätte von Freitag bis Montag, 30. Juli bis 2. August, wieder die Post bei ihnen abgehen sollen. Auch wenn die Zahlen aktuell niedrig sind, sind sie doch wieder am Steigen und die Jungs der Motorradfreunde wollen ihr bekanntes Fäscht nur mit gutem Gewissen über die Bühne bringen. „Es wäre für uns das Schlimmste, wenn es nachher heißen würde – ja, bei denen haben sich 150 Leute angesteckt“, begründet Harry die Entscheidung.

„Wir wollten auch keine Schlupflöcher suchen und es auf Teufel komm raus machen. Unser Fäscht soll sauber bleiben, die Leute gesund und alle sollen sich bei uns gut fühlen können.“ Zahlreiche Anrufe hatte er die vergangenen Wochen bekommen und alle wollten, dass das Fäscht stattfindet. In diesem Jahr hätten sie auch noch das 40. Bestehen feiern können, was es noch ein wenig bitterer macht. Wer schon einmal bei einem Jubiläum der Motorradfreunde dabei war weiß, dass dann ihre sowieso schon große Schwedenfackeln und auch ihr großes Lagerfeuer noch viel größer wird. So langsam müssen die Jungs sogar schon überlegen, ob sie ein Dach über ihr vieles Holz bauen, weil es wieder mal nicht verbrannt werden kann. „Besonders schlimm ist auch, dass uns bereits zum zweiten Mal die Chance geraubt wurde an einen guten Zweck spenden zu können – es gibt so viele, die Unterstützung brauchen“.

Wie schwer es Harry Eschbach fiel, war sichtlich zu sehen, doch im ersten Jahr ohne Motorradfäscht war es noch schlimmer. „Mein Kadaver wollte einfach nicht kapieren, dass es 2020 kein Motorradfäscht geben wird. Ich hatte über vier Wochen lang Magenprobleme und eine mega miese Laune.“

Rund 2000 Gäste haben die Motorradfreunde normalerweise an ihrem Wochenende und bereits die Vorbereitungszeit auf das Fäscht zelebrieren die knapp 20 Jungs. Wichtig für sie ist, dass jeder zu ihnen kommen kann und es gibt ganz viele, die dies bereits seit Jahrzehnten tun.

Blick nach vorn mit Augenzwinkern

Die gemütlich, rockige Atmosphäre ist für jeden was und so freuen sich die Motorradfreunde Grunholz auf das nächste Jahr. Die Druckvorlage für die neuen T-Shirts liegt schon bereit und auch das Datum steht bereits fest. „Es wird vom 29. bis 32.Juli 2022 stattfinden. Und wer sich jetzt fragt, Hä, es gibt doch gar kein 32. Juli, dann ist das ein dezenter Hinweis, dass man bei uns auch ganz viel lachen darf“.