von Peter Meister

Die Corona-Pandemie beherrscht weiterhin den Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck, der zum ersten Mal online tagte. Das Gremium stimmte dem Vorschlag des Seelsorgeteams zu, die Erstkommunionfeiern auf nach Pfingsten zu verlegen. Damit verschieben sich die Firmungen zwangsläufig auf Ende Oktober/Anfang November. Sollte der Corona-Inzidenzwert an Ostern im Kreis Waldshut immer noch über 50 liegen, wird es keine Osternachtfeiern geben, sondern Auferstehungsfeiern am frühen Morgen des Ostersonntags.

Hochrhein Corona-Infektionszahlen am Hochrhein auf dem Tiefststand – doch es droht eine unsichtbare dritte Welle Das könnte Sie auch interessieren

Die Erstkommunionen müssen verschoben werden, weil bei den strengen Kontaktbeschränkungen aufgrund der aktuellen Lage eine adäquate und unbelastete Vorbereitung nicht möglich ist und an den Festtagen nur Eltern und Geschwister dabei sein dürften, aber keine weiteren Angehörigen. „Am jetzigen Plan festzuhalten wäre unverantwortlich“, betonte Gemeindereferentin Sabine Gerteis. Bis es dann soweit ist, werden die Kinder nicht alleine gelassen. Sie werden durch wöchentliche Impulse, wie zum Beispiel Potcasts begleitet.

Firmungen im Herbst

Die für dieses Jahr terminierten Firmungen sollen stattfinden, allerdings erst im Herbst. Eine diskutierte Verschiebung in das nächste Jahr hält das Seelsorgeteam für keine praktikable Lösung, weil dann bei drei Jahrgängen die Zahl der Firmlinge viel zu groß wäre.

Die gemeinsame Verantwortung von Seelsorgeteam mit Pfarrer Klaus Fietz, Kaplan Philipp Ostertag und Gemeindereferentin Sabine Gerteis sowie des Pfarrgemeinderates für die Gesundheit der Gemeindemitglieder und Gottesdienstbesucher spielte auch bei der Planung der Ostergottesdienste die größte Rolle. Man war sich einig, die Vorbehalte von Menschen gegenüber einer vermeintlichen Sonderrolle der Kirchen ernst zu nehmen. Deshalb wolle man nicht alles ausschöpfen, was rechtlich möglich wäre.

Laufenburg Wird in der Pandemie mehr gelesen? Christian Haller ist da eher skeptisch Das könnte Sie auch interessieren

Auf die Osternachtfeiern als höchste Gottesdienste im Kirchenjahr soll dann verzichtet werden, wenn die 7-Tage-Inzidenz an Ostern immer noch über dem Grenzwert 50 liegt. Um 21 Uhr mit einem Gottesdienst zu beginnen, während für alle anderen die Ausgangssperre beginnt, hielten Pfarrgemeinderat und Seelsorgeteam für nicht angemessen. Stattdessen würden Auferstehungsfeiern am frühen Ostermorgen stattfinden. Die Ostergottesdienste werden wie schon an Weihnachten nur nach Voranmeldung besucht werden können.

Laufenburg Stille Fasnacht: Spaziergang am Fasnachtsfreitag durch die beiden Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

In der Rückschau auf Weihnachten stellte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Pirmin Böhler fest, dass die aufwändige Organisation mit Voranmeldung über die Pfarrbüros, Ordnerdienste und Schola gut geklappt hat, es zudem ein vielfältiges Angebot in den einzelnen Gemeinden und auf der Homepage gab, in denen sich auch Menschen wiederfinden konnten, ohne die klassischen Gottesdienste zu besuchen. Auch Pfarrer Fietz betonte, dass die im November getroffenen Entscheidungen richtig waren und es zu keinen Konfliktsituationen gekommen sei. Kaplan Ostertag berichtete von eingegangenen Dankesbriefen an alle, die sich engagiert hatten.