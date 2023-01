Eine Ära ging am 31. Dezember 2022 zu Ende. Nach mehr als 23 Jahren aktiver Arbeit im Kulturausschuss beider Laufenburg, davon neun Jahre als Vorsitzende, legte Renata Vogt ihr Amt nieder. Jetzt verabschiedeten sie die Oberhäupter beider Städte offiziell.

Die Kulturstadt Laufenburg ist eng mit ihrem Namen verbunden

Die Entwicklung beider Laufenburg zur Kulturstadt am Rhein ist eng verbunden mit dem Wirken von Renata Vogt. Als Vorsitzende und Mitglied des Kulturausschusses gelang es der Buchhändlerin zusammen mit ihren Mitstreitern stets, ein künstlerisch anspruchsvolles Programm auf die großen und kleinen Bühnen der beiden Städte zu bringen und so ein großes Renommee weit über die Stadtgrenzen hinaus zu schaffen. Die musikalischen Festivals „die brücke“ und die „Fliessenden Grenzen“ sind bei Kulturliebhabern zwischenzeitlich ein Highlight im jährlichen Veranstaltungskalender.

Laufenburg Die „Grande Dame“ der Laufenburger Kultur, Renata Vogt, wird 70 Jahre alt Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden Stadtoberhäupter Bürgermeister Ulrich Krieger aus Laufenburg/D und Ammann Herbert Weiss aus Laufenburg/CH lobten anlässlich der offiziellen Verabschiedung im Gasthaus „Zum Kranz“ in Luttingen das unermüdliche Engagement, das enorme Herzblut und die vielen Stunden harter Arbeit, die Renata Vogt zugunsten des kulturellen Lebens in Laufenburg geleistet hat.

Wann immer sie gebraucht wurde, war sie im Einsatz: beim Aufbau, in der Küche, vor allem aber auch in der Künstlerbetreuung. Unnachahmlich war auch der Charme, mit dem alle Künstler von ihr persönlich auf der Bühne begrüßt und verabschiedet wurden.

Jetzt will sie Kultur in Laufenburg als Gast erleben

Renata Vogt ist sich sicher, dass der verbleibende Kulturausschuss ihr Erbe gut antreten wird. Es werden sich Dinge verändern, aber – so betont sie – das ist der Lauf der Zeit und das ist gut so. Sie wird fortan, wann immer es ihr möglich ist, die Kultur in Laufenburg als Gast erleben. Und darauf freut sich Renata Vogt! Genauso wie darauf, die hinzugewonnene Freizeit für Kultur ganz nach ihrem Gusto zu nutzen.