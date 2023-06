Laufenburg (pm/sav) Die Christophorus-Kantorei Altensteig gibt am morgigen Donnerstag, 8. Juni, ab 20 Uhr unter der Leitung von Michael Nonnenmann ein Chorkonzert in der evangelischen Versöhnungskirche in Laufenburg. Der Konzertchor des Christophorus-Gymnasiums Altensteig singt Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Albert Becker, Hugo Distler, György Orbán, Ola Gjeilo und anderen.

Die Christophorus-Kantorei zählt 45 Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren. In Chorklassen und im Christophorus-Kinderchor werden sie an das Singen im Konzertchor hingeführt. Neben intensiver Probenarbeit erhält jedes Mitglied Einzelunterricht bei Stimmbildnern. Die Christophorus-Kantorei gibt jährlich circa 30 Konzerte im In- und Ausland. Jedes Frühjahr findet eine zweiwöchige Tournee statt, die den Chor in nahezu alle europäischen Länder und in weitere Länder führten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung.