Eine Art Tätigkeitsbericht hat die neue Laufenburger Burgschreiberin Anke Ricklefs in der Stadtbücherei zu Beginn ihrer Lesung gegeben. Im ersten Monat ihres Aufenthalts hat sie schon einiges erlebt. Sie habe innerhalb von vier Wochen noch nie so viele Menschen kennengelernt, sei wunderbar empfangen und aufgenommen worden, wohne hier wunderschön mit so freundlichen und zugewandten Menschen, zeigte sie sich erfreut.

Ricklefs hat Cafés auf der Schweizer Seite entdeckt, immer mit Gesprächen verknüpft, war bei verschiedenen Treffen dabei, unter anderem im „Rebstock“ beim Stammtisch von Stadtarchivar Martin Blümcke. Sie hat vier Wochen einen Workshop in der Hans-Thoma-Schule geleitet, jeden Dienstag eine Doppelstunde mit einer Abschlussveranstaltung absolviert, kreatives Schreiben gelehrt, sinnliche Wahrnehmung vermittelt und Haikus näher gebracht. Dazu genießt die Kölnerin den Hochrhein. Sie geht möglichst jeden Tag und „ungeheuerlich gern“ an den Rhein, aber auch in den Wald, hat eine Wanderung mit dem Schwarzwaldverein gemacht und fast alle Stadtteile auf deutscher Seite kennengelernt.

Das kommt ihrer literarischen Produktion zugute, schließlich ist das Burgschreiber-Stipendium mit Bezug zu Laufenburg verbunden. Viele Geschichten hat Ricklefs vor Ort kennengelernt, wollte sie aber noch nicht erzählen, weil sie in ihren Text einfließen sollen, den sie hier schreibt. Unglaublich, so die Autorin und Journalistin, „was in diesen beiden Städten alles los ist.“ Damit hat die 52-Jährige nicht gerechnet. Bei der Lesung hörte man viel über das Thema „Staunen“. Ricklefs hat sich vorurteilsfrei an einen fremden Ort begeben, über den sie im Vorfeld nichts wissen wollte. Sie möchte unmittelbar das erleben, was sie erzählt bekommt: „Ich komme von außen und schaue intensiv hin.“ Mal gerate sie ins Staunen, mal sei sie irritiert. Deshalb hat die Burgschreiberin Texte ausgesucht, die nicht das Gewohnte beschreiben, sondern Überraschendes.

Abwechselnd zur Lyrik stellte sie Prosatexte vor, Fragmente und Briefe aus dem Roman, an dem sie schreibt. Aber auch Texte, die in Köln entstanden sind. Es sind meist poetische Sprachbilder, Beobachtungen, Momentaufnahmen, Gedankensplitter aus konzentrierter Aufmerksamkeit und vertiefender Wahrnehmung, die sich zu lyrischen Kurztexten, subtilen Gedichten und kleineren Geschichten verdichten.