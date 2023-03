Das lange Warten hat ein Ende: Am Freitagabend erhielt Anke Ricklefs aus Köln die Urkunde als „Burgschreiberin von Laufenburg“ durch Bürgermeister Ulrich Krieger und Vizeammann Christian Rüede im Laufenburger Schlössle überreicht. Anke Ricklefs (52) wird nun bis 31. Mai 2023 in Laufenburg tätig sein.

Corona-Verzögerungen

Zur Burgschreiberin war sie bereits vor zwei Jahren ernannt worden. Die Austragung des grenzüberschreitenden Kulturstipendiums wurde jedoch coronabedingt zwei Mal verschoben. Denn ein Wirken, wie es von den Initiatoren vorgesehen ist, wäre mit den damaligen Auflagen schwierig gewesen, da der Kontakt mit der Bevölkerung, mit den Schulen sowie öffentliche Lesungen oder Workshops Bestandteil des Aufenthaltes sind.

Erste Lesung im April

Ihre erste Lesung wird Anke Ricklefs am Dienstag, 4. April, halten. Einige Kostproben gab sie bereits am Freitag zum Besten, darunter Auszüge aus einem sich in Arbeit befindenden Romans sowie lyrische Eindrücke ihrer neuen Heimat auf Zeit. „Ich bin froh, dass ich das Stipendium beginnen kann“, sagte sie.

42 Bewerbungen

Dass sie zur „Burgschreiberin von Laufenburg“ gewählt wurde, begründete Mitinitiator Martin Willi mit ihrem Konzept, das überzeugt habe. 42 Personen hatten sich auf die zweite Ausschreibung nach 2019, als Markus Manfred Jung zum ersten Burgschreiber ernannt worden war, beworben. Jung, der 2021 als Gastjuror wirkte, wohnte der Verleihung der Auszeichnung am Freitag bei. Unter den vielen Gästen befanden sich der Schriftsteller Christian Haller sowie die beiden Paten der Burgschreiberin Hannes Burger und Martin Blümcke. Deren Aufgabe: Anke Ricklefs Einblicke in die Archive der Städte Laufenburg zu gewähren.

Wie sie in den kommenden Wochen ihr Stipendium nutzt, ist ihr frei überlassen – auch, in welcher literarischen Form der Aufenthalt umgesetzt wird. Gedicht, Drehbuch, Novelle, Kurzgeschichte oder Roman – jede Form von Lyrik oder Prosa sei willkommen, erklärte Martin Willi. Aber, fügte er hinzu: „Der Bezug zu Laufenburg muss erkennbar sein.“ Neben Markus Manfred Jung, den Initiatoren des Projektes Martin Willi und Petra Gabriel bildeten Renata Vogt, Florence Aggeler, Raimund Huber und Melanie Friedli die Jury.

Anke Ricklefs erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 950 Euro. Die Unterkunft ist für sie kostenlos. Die ersten dreieinhalb Wochen wird sie beim Künstlerpaar Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer wohnen. Ihre Vorgehensweise erklärte Burgschreiberin Anke Ricklefs so: „Ich füge im Endeffekt die Textpassagen zu einem Ganzen zusammen. Das ist dann wie ein kleines Kunstwerk, das ich präsentiere.“ Und: „Ich beschäftige mich mit sinnlicher Wahrnehmung.“