Das grenzüberschreitende Kulturstipendium der Städte Laufenburg nimmt seine Fortsetzung. Nach coronabedingter Verzögerung und zweimaliger Absage wird Anke Ricklefs am Mittwoch, 1. März, in Laufenburg eintreffen und ihre Arbeit beginnen. Das bedeutet, sie konzentriert sich auf das Schreiben lokalbezogener Literatur. Zwei Tage später wird sie im Schlössle der Öffentlichkeit vorgestellt.

Was im Sommer 2017 seinen Anfang nahm und mit Markus Manfred Jung als erstem Burgschreiber im Frühjahr 2019 umgesetzt wurde, kann nun in die zweite Runde gehen. Die Initiatoren des Stipendiums freuen sich, der Bevölkerung mit Anke Ricklefs aus Köln die Nachfolgerin von Jung präsentieren zu dürfen, erklären sie über eine Pressemitteilung. Das Stipendium, das von der Stadt Laufenburg beidseits des Rheins finanziell unterstützt wird, hat bereits bei der ersten Ausschreibung großen Anklang gefunden. Damals waren es 16 Bewerbungen, bei der zweiten Austragung dann 42 Literaten, die sich um das Amt beworben haben.

Der Jury gehören neben den Initiatoren Petra Gabriel und Martin Willi noch Florence Aggeler, Melanie Friedli, Raimund Huber, Renata Vogt sowie als Gastjuror der erste Burgschreiber, Markus Manfred Jung, an. Sie entschied sich schließlich für die Autorin Anke Ricklefs und ist „überzeugt, damit eine gute Wahl getroffen zu haben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Öffentliche Vorstellung

Die Austragung war ursprünglich bereits 2021 vorgesehen, musste dann aber infolge der Pandemie zweimal verschoben werden. Martin Willi und Elisabeth D‘Souza in Vertretung von Petra Gabriel, die aus gesundheitlichen Gründen pausieren muss, sind gespannt auf die drei Monate mit der Burgschreiberin. Anke Ricklefs wird ab 1. März dann auch in Laufenburg wohnen, zunächst bis Mitte April auf der badischen, anschließend bis Ende Mai auf der Schweizer Seite. Während dieser Zeit soll eine schriftstellerische Arbeit mit Bezug zu Laufenburg entstehen.

Die Bevölkerung ist eingeladen, die Burgschreiberin kennenzulernen. Am Freitag, 3. März, um 20 Uhr, findet im Schlössle an der Säckinger Straße 3 im badischen Laufenburg die Vorstellung von Anke Ricklefs statt. Dabei wird ihr auch die Auszeichnung „Burgschreiberin zu Laufenburg 2023“ übergeben. Der Eintritt ist kostenfrei, es wird jedoch darum gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse info@burgschreiber-laufenburg.com anzumelden.

Bis Ende Mai wird es laut der Pressemitteilung zu weiteren Veranstaltungen mit der neuen Burgschreiberin zu Laufenburg kommen, so zum Beispiel Lesungen am 4. April in der Stadtbücherei im deutschen Laufenburg und am 3. Mai in der Bibliothek im Schweizer Laufenburg. Ebenfalls werden Workshops in den Schulen beidseits des Rheins stattfinden.