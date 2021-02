Der Amtsantritt der Laufenburger Burgschreiberin Anke Ricklefs wird sich wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschieben. Wie das Leitungsteam des grenzüberschreitenden Stipendiums Burgschreiber zu Laufenburg am Montag mitteilte, wird Ricklefs nun vom 1. März bis 31. Mai 2022 ihr Amt ausüben und während dieser Zeit in Laufenburg wohnen und arbeiten. Das Organisationsteam hofft, dass bis dahin die Pandemie wieder ein normales Leben ermöglicht.

Die Kölner Autorin und Journalistin Anke Ricklefs hätte eigentlich in vier Wochen am 1. März in Laufenburg ihr Amt als Burgschreiberin antreten sollen. Eine siebenköpfige Jury hatte die 1970 in Jülich geborene und in Köln lebende Autorin und Journalistin unter 42 Bewerbern für das Burgschreiberamt ausgewählt. Ricklefs schreibt Gedichte aber auch Prosa für Erwachsene und Geschichten für Kinder. Sie leitet Schreib- und Literaturworkshops und tritt mit ihrer Lyrik und Kurzprosa als Performance-Künstlerin auf. 2018 hatte sie zwei Monate in der Künstlerresidenz „Gullkistan“ in Island mit anderen internationalen Künstlern zusammen gewohnt und gearbeitet.

Das Burgschreiber-Stipendium wird finanziert von den beiden Städten Laufenburg. Über die Vergabe entscheidet eine siebenköpfige Jury unter Leitung von Petra Gabriel und Martin Willi. Neben ihnen gehören Florence Aggeler vom Sprachpanorama, die Buchhändlerin Renata Vogt, Stadtrat Raimund Huber und Melanie Friedli als Leiterin der Tourist-Info sowie der erste Burgschreiber Markus Manfred Jung der Jury an.