Doris Horvath, Carrie Bezler, Franziska Tanner und Marlen Miggler stellen im Rahmen der vierten grenzüberschreitenden RegioKultArt in der Kultschüür Laufenburg aus. Die Motive sind vielfältig. Fische und Landschaften dominieren, auch eine Assemblage aus Müll ist zu sehen. Letztere hat die in Laufenburg lebende Künstlerin Franziska Tanner geschaffen. Ihre Altstadt ist ein einziger Müllberg. Sogar der Rhein, der unter der Laufenbrücke fließt, besteht aus Müll. Plastikdeckel, Plastikbesteck, Ballone, Verpackungen, Kugelschreiber, Folien, Pet-Flaschen – alles da, was die Wegwerfgesellschaft nicht mehr braucht.

Franziska Tanner hat während eines halben Jahres den Müll auf den Wegen ihres Wohnortes gesammelt. „Es ist erschreckend und erstaunlich, was man da alles findet“, berichtete sie anlässlich der von Andrei Ichtchenko am Akkordeon umrahmten Eröffnung der RegioKultArt am Donnerstag. Franziska Tanner legte die Einzelteile bei sich auf dem Boden aus und begann sie nach Farben zu sortieren, bis sie die Idee hatte, ein Relief von Laufenburg zu erstellen. Die Ansicht ist rheinaufwärts gerichtet, mit der aus einem Überbleibsel von einem technischen Gerät bestehenden Laufenbrücke im Zentrum. Links und rechts davon die beiden katholischen Kirchen aus Plastikgabeln, sogar die Burgruine mit Fahne ist vorhanden – auch sie aus Abfall. Franziska Tanner demonstriert mit ihrem einfach „Laufenburg“ benannten Werk Recycling auf kreative Art.

Im Erdgeschoss zeigt die noch in Herrischried lebende Malerin, Zeichnerin und Grafikerin Carrie Bezler – sie wird demnächst nach Kalifornien umziehen – Bilder von Meeresbewohnern. Orcas, Tintenfische, Schildkröten, Haifische, Quallen hat sie detailgenau in den Fokus gerückt. Ihr Element ist das tiefblaue, reine, gelegentlich vom herabscheinenden Sonnenschein erhellte Wasser. Carrie Bezler ist jedoch keine Schönmalerin, denn der die Meere verschmutzende Müll schwebt, obwohl in ihren Bildern nicht sichtbar, immer latent mit. Die naturverbundene Künstlerin hat vor einem Jahr in einer Ausstellung im Haus Fischerzunft in Bad Säckingen die Assemblage „Welle aus Plastik“ gezeigt und damit auf das Müllproblem hingewiesen. In Laufenburg ist das Werk leider nicht zu sehen. Es wäre eine Ergänzung zu Franziska Tanners „Laufenburg“ gewesen.

Farbe und Licht

Die Besucher der neuen RegioKultArt in der Kultschüür haben dennoch die Gelegenheit, weitere spannende Entdeckungen zu machen. Denn auch die zwei anderen Künstlerinnen Doris Horvath aus Rheinfelden und Marlen Miggler aus dem badischen Laufenburg bringen Farbe und Licht in die Kultschüür. Doris Horvath stellt ihre Bilder aus selbst gesuchten Pigmenten und Acrylfarbe her. Den Kontrast dazu bilden die fröhlich-bunten Fischobjekte von Marlen Miggler. Ihre Fische hat sie nach Göttinnen benannt. Sie heißen Ourea, Eileithyia, Am Phri Trite, Oneiroi oder Metis.