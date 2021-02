Eine großangelegte Durchsuchungsaktion hat die Bundespolizei am Freitag in Laufenburg vorgenommen. In diesem Zusammenhang gab es auch eine Festnahme. Das bestätigte Friedrich Blaschke, Sprecher der Bundespolizei Weil am Rhein, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Gegen die Person, die im Innern der Wohnung angetroffen wurde, habe ein offener Haftbefehl vorgelegen. Sie wurde in ein Gefängnis überstellt. Anlass für die Durchsuchung sei ein laufendes Ermittlungsverfahren gewesen: „Es geht um den Verdacht der Urkundenfälschung“, so Blaschke.

Ein fragliches Dokument habe von den insgesamt 15 Beamten, die bei der Aktion im Einsatz waren, sichergestellt werden können: „Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, erklärt Blaschke. Zu weiteren Details äußert sich die Bundespolizei unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht.